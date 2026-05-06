شهدت محافظة بني سويف، اليوم الأربعاء، حادث تصادم مروع بين دراجتين بخاريتين على أحد الطرق الفرعية بمركز ببا، أسفر عن مصرع شخص وإصابة اثنين آخرين، وتم نقلهم إلى المستشفى الجامعي.

بلاغ الواقعة

تلقت مديرية أمن بني سويف، إخطاراً من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم بين دراجتين بخاريتين على الطريق الرابط بين قريتي "طوة" و"بني أحمد" التابعتين لدائرة مركز ببا جنوب المحافظة. وعلى الفور دفع مرفق الإسعاف بالسيارات اللازمة لموقع البلاغ.

ضحايا الحادث

وبالانتقال والفحص، تبين أن الحادث أسفر عن: وفاة "ح. ف. ح" (50 عاماً)، وإصابة "إ. ش. ف" (25 عاماً)، و"ع. ح. م" (20 عاماً)، وجميعهم من أبناء قرية قمبش بمركز ببا.

الإجراءات القانونية

نُقلت الجثة إلى مشرحة مستشفى بني سويف الجامعي تحت تصرف النيابة العامة، فيما استقبل قسم الطوارئ المصابين لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية العاجلة.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق للوقوف على أسباب الحادث، فيما قامت المعاينة الأولية برفع آثار التصادم لعودة الحركة المرورية لطبيعتها على الطريق.