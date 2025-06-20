الإسماعيلية – أميرة يوسف:

حقق مجمع الإسماعيلية الطبي، التابع لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إنجازًا طبيًا جديدًا بعد نجاح عملية دقيقة لزراعة قرنية وفك التصاقات لسيدة تبلغ من العمر 62 عامًا، في واحدة من الجراحات المعقدة التي تطلبت مهارة متقدمة في طب العيون.

وتُعد هذه الجراحة هي الثانية من نوعها التي تُجرى بنجاح داخل المجمع، ما يعكس تطور مستوى الرعاية الصحية المقدمة للمواطنين بمحافظة الإسماعيلية، والقدرة المتنامية للكوادر الطبية الوطنية على إجراء تدخلات دقيقة بأحدث المعايير العالمية.

وأكد المجمع أن العملية أُجريت بتكلفة رمزية بلغت 450 جنيهًا فقط، تمثل نسبة مساهمة المنتفعة ضمن مظلة التأمين الصحي الشامل، ما يعكس حرص الدولة على توفير خدمات طبية عالية الجودة دون أعباء مالية على المرضى، خصوصًا في التخصصات الدقيقة.

قاد الفريق الجراحي الدكتور أسامة محي الدين النحراوي، استشاري طب وجراحة العيون، وضم الفريق الطبي كلًا من الدكتورة منى محمد عمر، رئيس قسم الرمد، والدكتورة سارة محمد طارق، طبيب مقيم. كما شارك فريق التخدير بقيادة الدكتور عبد الرحمن السيد عبد المنعم والدكتورة نهير أحمد فؤاد، إلى جانب فريق التمريض: نهلة منصور جمعة (تمريض معقم)، وسماء محمد ناجي، وحسناء حسن محمود.

وجرى تنفيذ الجراحة تحت إشراف الدكتور أحمد خالد، مدير المجمع، والدكتور علي رفعت، مدير فرع الإسماعيلية، ضمن خطة توسعية لإجراء مزيد من عمليات زراعة القرنية بالمحافظة، بهدف تقليل قوائم الانتظار وتعزيز فرص الشفاء.

ويعكس هذا الإنجاز الكفاءة المتزايدة لمنظومة التأمين الصحي الشامل في تقديم رعاية صحية متكاملة للمواطنين، تجمع بين التخصص الدقيق والتكلفة المناسبة، بما يعزز الثقة في التحول الصحي الجاري على مستوى الجمهورية.