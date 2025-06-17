أسيوط – محمود عجمي:

نجحت فرق الإنقاذ النهري، اليوم الثلاثاء، في انتشال جثة آخر ضحايا حادث غرق مركبة "تروسيكل" في نهر النيل بقرية بني زيد الأكراد التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط، وذلك بعد 8 أيام من أعمال البحث المتواصلة، ليرتفع بذلك عدد ضحايا الحادث إلى 5 متوفين.

وكانت غرفة عمليات محافظة أسيوط قد تلقت بلاغًا يفيد بسقوط "تروسيكل" في مياه النيل أثناء مروره على طريق ملاصق لضفة النهر بالقرية. وعلى الفور، تحركت فرق الإنقاذ النهري والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم التأكد من صحة البلاغ، والتعرف على هوية الجثمان المنتشل من قبل ذويه.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، متابعته المستمرة لتطورات الحادث، موضحًا أن المركبة كانت تقل 17 شخصًا، نجا منهم 12، فيما تم انتشال جثامين طفلين وثلاث سيدات.

وشدد المحافظ على رفع درجة الاستعداد القصوى بين جميع الأجهزة التنفيذية، مع الدفع الفوري بفرق الإنقاذ والإسعاف، والتنسيق الكامل بين غرفة إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة ومركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

كما وجّه بتقديم الدعم الكامل لأسر الضحايا والمصابين، مكلفًا رئيس مركز ومدينة الفتح بالتواجد الميداني المستمر لتسهيل مهام فرق الإنقاذ، والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتوفير المساعدات العاجلة، وضمان جاهزية المستشفيات القريبة لاستقبال أي حالات طارئة.

وتواصل الأجهزة المعنية جهودها المكثفة لليوم الثامن على التوالي، وسط متابعة مباشرة من قيادات المحافظة، لإنهاء عمليات البحث والتعامل مع تداعيات الحادث.

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