"كانت في الشيفت".. زوج ممرضة يروي اللحظات الأخيرة قبل وفاتها بالمنوفية

نجح الفريق الطبي بقسم جراحة الوجه والفكين في مستشفى الخانكة التخصصي بمحافظة القليوبية، في إنقاذ حالتين من أخطر إصابات حوادث الطرق.

وأتى ذلك تحت رعاية الدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور أحمد رزق نائب رئيس الأمانة، وبقيادة الدكتورة نرمين طاهر مدير عام المستشفى.

إنقاذ شاب من كسر مضاعف بالفك

أوضح بيان المستشفى أن الحالة الأولى لشاب يبلغ من العمر 26 عامًا، وصل إلى قسم الطوارئ مصابًا بكسر مضاعف في الفك السفلي نتيجة حادث طريق، حيث تم التدخل الجراحي العاجل لتثبيت الكسور باستخدام شرائح معدنية، إلى جانب إجراء خياطة تجميلية دقيقة ساهمت في استعادة وظائف الفك والحفاظ على الشكل الجمالي.

جراحة دقيقة لإعادة ترميم محجر العين

أما الحالة الثانية، فكانت لمريض يبلغ من العمر 40 عامًا، تعرض لإصابات بالغة شملت كسورًا في عظمة الوجنة ومحجر العين، حيث تم التعامل معها من خلال تدخل جراحي دقيق لتثبيت الكسور وإعادة ترميم محجر العين، مع متابعة طبية مكثفة لضمان سلامة النظر والوظائف الحسية، حتى استقرت حالته.

فريق طبي وتمريضي متكامل وراء النجاح

شارك في إجراء الجراحات فريق طبي متميز ضم الدكتورة فاطمة محمد استشاري جراحة الوجه والفكين، والدكتور أحمد هاني أخصائي الأسنان، والدكتور إسلام إبراهيم أخصائي الأسنان، إلى جانب فريق تمريض العمليات الذي ضم أمال ناصر، حسام إبراهيم، هالة محمدي، وفاطمة حامد صابر، والذي لعب دورًا بارزًا في نجاح التدخلات الجراحية.

استمرار تقديم خدمات طبية متقدمة

وأكدت إدارة مستشفى الخانكة التخصصي استمرار تقديم الخدمات الطبية المتخصصة بأعلى مستوى من الكفاءة، والتعامل الفوري مع الحالات الحرجة، في إطار دعم المنظومة الصحية وتوفير رعاية طبية آمنة ومتكاملة للمواطنين.