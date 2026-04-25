قالت الفنانة شيرين عبد الوهاب، إنها كانت تشعر بأنها تغرق ونادت على القارب ليأخذها، مؤكدة أنها لم تمت بعد وتريد العودة للغناء.

وأضافت شيرين، في أول مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب بعد أزمتها الصحية، ببرنامج "الحكاية" عبر فضائية "إم بي سي مصر"، أن الغناء ليس شغلا أو فلوسا بل حياة، وأنها اشتاقت للجمهور بشدة.

وأشارت الفنانة إلى أنها عندما دخلت الاستوديو لأول مرة ، بعد أزمتها الصحية الأخيرة لتسديل مجموعة من الأغاني من بينها أغنية "الحضن شوك" والتي طرحتها أمس الجمعة، كانت أيديها متلجة ووقفت أمام الميكروفون وغنيت وهي مغمضة العينين.

كواليس رحلة شيرين عبد الوهاب للعلاج من أزمتها الصحية

وكشفت شيرين أنها خضعت للعلاج في أحد المنتجعات، وشبهت رحلة علاجها بأنها كانت تولد من جديد.

وشكرت الفنانة عددا من زملائها الفنانين الذين دعموها، وعلى رأسهم محمود الليثي الذي فرش لها شقة، وأحمد سعد صديق عمرها، وهيفاء وهبي وزينة.

ووجهت شيرين عبد الوهاب رسالة لجمهورها: "أنتوا دمي وأنتوا روحي ودعواتكم بتوقفني على رجلي تاني النهاردة هنام وأنا مش خايفة ولا قلقانة".