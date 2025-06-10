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مصرع رضيع وفقدان 4 آخرين في حادث سقوط "تروسيكل" بنيل أسيوط- فيديو وصور

05:48 ص الثلاثاء 10 يونيو 2025
  • عرض 6 صورة
  • عرض 6 صورة
    سقوط ''تروسيكل'' بنيل أسيوط
  • عرض 6 صورة
    سقوط ''تروسيكل'' بنيل أسيوط
  • عرض 6 صورة
    IMG-20250610-WA0023
  • عرض 6 صورة
    سقوط ''تروسيكل'' بنيل أسيوط
  • عرض 6 صورة
    سقوط ''تروسيكل'' بنيل أسيوط
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أسيوط - محمود عجمي:

تواصل قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري بمحافظة أسيوط، صباح اليوم الثلاثاء، عمليات البحث والتمشيط في مياه نهر النيل بقرية بني زيد الأكراد التابعة لمركز الفتح، في محاولة للعثور على 4 مفقودين إثر سقوط مركبة "تروسيكل" كانت تقل عددًا من أفراد أسرة واحدة.

كان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد أجرى جولة تفقدية في موقع الحادث فجر اليوم، لمتابعة جهود الإنقاذ ميدانيًا، بعد تلقي غرفة عمليات النجدة بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط "تروسيكل" في النهر وعلى متنه عدد من الأشخاص.

وأسفرت جهود فرق الإنقاذ حتى الآن عن انتشال جثمان طفل رضيع يبلغ من العمر 3 أشهر، فيما لا تزال عمليات البحث جارية للعثور على باقي المفقودين، وهما: "محمد أحمد مناع، وكرما محمد أحمد مناع، وسما أحمد محمد مناع، وأميرة محمد أحمد مناع، ومنى شعبان".

وتشهد المنطقة المحيطة بموقع الحادث تكثيفًا أمنيًا ومتابعة دقيقة من القيادات التنفيذية والأمنية، في ظل استمرار أعمال التمشيط باستخدام المعدات المتخصصة، وسط دعوات الأهالي بسرعة العثور على المفقودين وإنهاء المأساة.

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