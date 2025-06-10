توجيهات عاجلة من محافظ أسيوط بشأن حادث سقوط تروسيكل بنهر النيل- صور



أسيوط - محمود عجمي:

تابع اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، عن كثب تطورات حادث سقوط تروسيكل في نهر النيل بقرية بني زيد الأكراد التابعة لمركز الفتح، الذي كان يقل 17 شخصًا.

وأسفر الحادث حتى الآن عن نجاة 12 شخصًا، فيما تم انتشال جثمان طفل، ولا تزال عمليات البحث جارية للعثور على 4 مفقودين، بمشاركة فرق الإنقاذ النهري وشرطة المسطحات المائية، وبدعم من الجهات المعنية.

وكانت غرفة عمليات المحافظة قد تلقت بلاغًا يفيد بسقوط التروسيكل في مياه النيل أثناء مروره بأحد الطرق القريبة من ضفاف النهر بالقرية.

على الفور، وجّه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى بين الأجهزة التنفيذية، والدفع بفرق الإنقاذ والإسعاف إلى موقع الحادث، مع التأكيد على التنسيق الفوري بين غرفة إدارة الأزمات والكوارث ومركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وأكد المحافظ على ضرورة تقديم الدعم الكامل لأسر الضحايا والمصابين، مكلفًا رئيس مركز ومدينة الفتح بالتواجد الميداني المستمر لمتابعة الموقف وتيسير عمل فرق الإنقاذ.

كما شدد على التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتوفير المساعدات العاجلة، وضمان جاهزية المستشفيات القريبة لاستقبال أي حالات طارئة.

وتواصل فرق البحث جهودها المكثفة للعثور على المفقودين، وسط متابعة مباشرة من قيادات المحافظة، في إطار حرص الدولة على سرعة التعامل مع الحوادث الطارئة وتقديم الدعم اللازم للمواطنين.