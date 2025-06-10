انتشال جثمان سيدة من ضحايا التروسيكل الغارق بأسيوط – فيديو وصور

أسيوط ـ محمود عجمي:

عثرت فرق الإنقاذ النهري بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، على جثمان سيدة تُدعى "أميرة خ"، تبلغ من العمر 25 عامًا، وهي إحدى ضحايا حادث سقوط مركبة "تروسيكل" في نهر النيل بقرية بني زيد الأكراد التابعة لمركز الفتح، وذلك داخل نطاق مركز القوصية.

وكانت غرفة عمليات المحافظة قد تلقت بلاغًا يفيد بسقوط تروسيكل في مياه النيل أثناء مروره على أحد الطرق القريبة من ضفاف النهر بالقرية. وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم التأكد من صحة البلاغ والتعرف على هوية الجثمان من قبل ذوي الضحية.

ويتابع اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تطورات الحادث على مدار الساعة، حيث أوضح أن المركبة كانت تقل 17 شخصًا، نجا منهم 12، فيما تم انتشال جثمان طفل وسيدة في وقت سابق، ولا تزال أعمال البحث جارية للعثور على 3 مفقودين، بمشاركة فرق الإنقاذ النهري وشرطة المسطحات المائية، وبدعم من الجهات المعنية.

ووجّه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى بين جميع الأجهزة التنفيذية، مع الدفع الفوري بفرق الإنقاذ والإسعاف، والتنسيق الكامل بين غرفة إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة ومركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

كما شدد على ضرورة تقديم الدعم الكامل لأسر الضحايا والمصابين، مكلفًا رئيس مركز ومدينة الفتح بالتواجد الميداني المستمر لتسهيل مهام فرق الإنقاذ، والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتوفير المساعدات العاجلة، وضمان جاهزية المستشفيات القريبة لاستقبال أي حالات طارئة.

وتواصل الأجهزة المختصة جهودها المكثفة للعثور على المفقودين، وسط متابعة مباشرة من قيادات المحافظة.