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الأسرة كلها غرقت وأول الضحايا رضيع.. سقوط "تروسيكل" بنيل أسيوط (صور)

12:28 ص الثلاثاء 10 يونيو 2025
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    سقوط تروسيكل بنيل أسيوط
  • عرض 4 صورة
    سقوط تروسيكل بنيل أسيوط
  • عرض 4 صورة
    سقوط تروسيكل بنيل أسيوط
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أسيوط - محمود عجمي:

تمكنت فرق الإنقاذ النهري في محافظة أسيوط، مساء الإثنين، من انتشال جثمان طفل رضيع يبلغ من العمر 3 أشهر، وذلك عقب سقوط مركبة "تروسيكل" في مياه نهر النيل بقرية بني زيد الأكراد التابعة لمركز القوصية.

كان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بسقوط مركبة تقل عددًا من الأشخاص في النهر.

انتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث كشفت المعاينة الأولية عن سقوط "تروسيكل" في النيل، وتمكنت القوات من انتشال جثمان طفل رضيع، فيما تتواصل جهود البحث عن أربعة مفقودين آخرين من أسرة واحدة، وهم: محمد أحمد مناع، وكرما محمد أحمد مناع، وسما أحمد محمد مناع، وأميرة محمد أحمد مناع، بالإضافة إلى منى شعبان.

وتواصل الأجهزة المعنية أعمال البحث والتمشيط في محيط الحادث، وسط متابعة دقيقة من الجهات الأمنية لحين العثور على باقي المفقودين.

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