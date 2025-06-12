انتشال جثمان ضحية جديدة في حادث التروسيكل الغارق بأسيوط - فيديو

أسيوط ـ محمود عجمي:

عثرت فرق الإنقاذ النهري بمحافظة أسيوط، صباح اليوم الخميس، على جثمان فتاة تُدعى "منه. ش"، تبلغ من العمر 18 عامًا، وهي إحدى ضحايا حادث سقوط مركبة "تروسيكل" في نهر النيل بقرية بني زيد الأكراد التابعة لمركز الفتح، وذلك ضمن نطاق مركز القوصية.

وكانت غرفة عمليات محافظة أسيوط قد تلقت بلاغًا يفيد بسقوط مركبة "تروسيكل" في مياه النيل أثناء مرورها على طريق مجاور لضفاف النهر بالقرية. وعلى الفور، انتقلت قوات الإنقاذ النهري والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم التأكد من صحة البلاغ، والتعرف على هوية الجثمان من قبل ذوي الضحية.

وأكد اللواء دكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، متابعته المستمرة لتطورات الحادث، مشيرًا إلى أن المركبة كانت تقل 17 شخصًا، نجا منهم 12، فيما تم انتشال جثامين طفل وثلاث سيدات في وقت سابق، ولا تزال أعمال البحث جارية للعثور على جثمان طفلة مفقودة، بمشاركة فرق الإنقاذ النهري وشرطة المسطحات المائية، وبدعم من الجهات المعنية.

ووجّه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى بين جميع الأجهزة التنفيذية، مع الدفع الفوري بفرق الإنقاذ والإسعاف، والتنسيق الكامل بين غرفة إدارة الأزمات والكوارث بالمحافظة ومركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

كما شدد على ضرورة تقديم الدعم الكامل لأسر الضحايا والمصابين، مكلفًا رئيس مركز ومدينة الفتح بالتواجد الميداني المستمر لتسهيل مهام فرق الإنقاذ، والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتوفير المساعدات العاجلة، وضمان جاهزية المستشفيات القريبة لاستقبال أي حالات طارئة.

وتواصل الأجهزة المختصة جهودها المكثفة لليوم الرابع على التوالي للعثور على المفقودين، وسط متابعة مباشرة من قيادات المحافظة.

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