شهدت منطقة عين الطويل بمدينة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد مشاجرة عنيفة باستخدام الشوم والأجسام الصلبة، أسفرت عن إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة، على خلفية خلافات زراعية وجيرة متراكمة.

بلاغ أمني وتحرك فوري

تلقى اللواء وليد منصور، مدير أمن الوادي الجديد، إخطارًا من إدارة شرطة النجدة يفيد بوصول مصابين في مشاجرة إلى مستشفى الخارجة التخصصي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لموقع الحادث لمباشرة التحقيقات.

تفاصيل طرفي المشاجرة

كشفت التحريات الأولية أن المشاجرة وقعت بين طرفين؛ الأول شقيقان يُدعيان (أ) 26 عامًا و(ن) 33 عامًا، والطرف الثاني شابان يبلغان من العمر 19 و18 عامًا، حيث تطور الخلاف بينهم بسبب نزاعات زراعية وجيرة، ليتحول إلى مشاجرة عنيفة بالشوم.

نقل المصابين والتحقيقات

تم نقل المصابين الأربعة إلى مستشفى الخارجة التخصصي لتلقي العلاج اللازم، فيما تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.