حرصت النجمة ليلى علوي على مشاركة جمهورها لحظات مميزة من حضورها حفل زفاف ابنة صديقاتها، حيث نشرت مجموعة من الصور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

تفاصيل إطلالة ليلى علوي

وظهرت ليلى علوي في الصور وسط أجواء من البهجة والسعادة، برفقة العروسين وأصدقائها، في حفل شهد حضور مشاهير ونجوم المجتمع.

ووجهت النجمة تهنئة للعروسين، و كتبت:" "فرح بنت جيراني وأصدقائي الأعزاء ندى ونادر من كل قلبي، ألف مليون مبروك لبنتهم الجميلة ميرنا وعريسها نادر".

وأضافت: "من أحلى وأجمل الأفراح اللي حضرتها في حياتي، وزاد جماله بوجود كل الناس الحلوة.. ربنا يسعدكم وتبقى حياة طيبة وحلوة."

تفاعل الجمهور مع منشور ليلى علوي بشكل واسع، مبديًا إعجابهم بإطلالتها الرائعة والمميزة، حيث ارتدت فستان سهرة جريء، خطفت به الأنظار.

تكريم ليلى علوي في مهرجان أسوان

حصدت النجمة ليلى علوي على تكريم في مهرجان أسوان الدولي لأفلام المرأة بمنحها جائزة إيزيس للإنجاز.

كما تم تكريم سلاف فواخرجي، إلى جانب المخرجة البولندية دوروتا كوبييلا فيلخمان، تقديرًا لمسيرتهن وإسهاماتهن الفنية المميزة.

