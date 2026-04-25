إخلاء سبيل المتهمين في واقعة إحداث فوضى أمام مستشفى بالإسكندرية

كتب : محمد البدري , محمد عامر

11:43 م 25/04/2026

قررت نيابة المنتزه أول بالإسكندرية إخلاء سبيل جميع المتهمين في واقعة الشغب التي شهدها أحد المستشفيات الخاصة، وذلك عقب وفاة الشابة "آية. ح. غ"، 25 عامًا، إثر تعرضها لمضاعفات صحية بعد إجراء عملية تجميل.

التحقيقات

باشرت النيابة التحقيق في البلاغ المحرر بشأن الواقعة، والذي تضمن اتهامات بالبلطجة واستعراض القوة وحيازة أسلحة بيضاء، على خلفية المشادات التي اندلعت داخل المستشفى عقب إبلاغ أسرة المتوفاة بوفاتها، وما أعقب ذلك من اشتباكات.

دفوع الدفاع

دفع الدفاع بانتفاء أركان الاتهامات وبطلان الأدلة المستمدة من كاميرات المراقبة، مؤكدًا توافر حالة الدفاع الشرعي، وغياب القصد الجنائي، فضلًا عن عدم صلة المتهمين بالأحراز المضبوطة.

استمرار التحقيق في شبهة الخطأ الطبي

وقررت النيابة إخلاء سبيل الطبيب وباقي المتهمين، مع استمرار التحقيقات، خاصة ما يتعلق بالفحص الطبي لبيان أسباب الوفاة، ومدى وجود شبهة خطأ طبي، وتحديد المسؤوليات القانونية.

بداية الواقعة

تعود أحداث الواقعة إلى تلقي الأجهزة الأمنية إخطارًا بنشوب مشاجرة أمام مستشفى خاص بمنطقة سيدي بشر، حيث جرى ضبط 6 أشخاص من طرفي المشاجرة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

نتائج التحريات

كشفت التحريات أن المشاجرة نشبت بين أفراد أمن المستشفى وأسرة المتوفاة عقب خضوعها لجراحة "شفط دهون"، حيث اتهمت الأسرة الطبيب بالإهمال، بينما أشارت إدارة المستشفى إلى وجود مستحقات مالية، مؤكدة أن الوفاة جاءت نتيجة مضاعفات صحية مرتبطة بمشكلات في الرئة.
وتم تحرير محضر بالواقعة بقسم شرطة منتزه أول، وأُخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وأصدرت قرارها بإخلاء السبيل مع استمرار استكمال الإجراءات.

