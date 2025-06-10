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مدير أمن أسيوط يتفقد موقع حادث سقوط تروسيكل في النيل- صور

01:21 ص الثلاثاء 10 يونيو 2025
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    حادث سقوط تروسيكل في النيل
  • عرض 7 صورة
    حادث سقوط تروسيكل في النيل
  • عرض 7 صورة
    حادث سقوط تروسيكل في النيل
  • عرض 7 صورة
    حادث سقوط تروسيكل في النيل
  • عرض 7 صورة
    حادث سقوط تروسيكل في النيل
  • عرض 7 صورة
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أسيوط - محمود عجمي:

تفقد اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، موقع حادث مأساوي شهد سقوط مركبة "تروسيكل" في مياه نهر النيل بقرية بني زيد الأكراد التابعة لمركز الفتح.

أسفر الحادث عن مصرع طفل رضيع، فيما تتواصل جهود البحث عن 4 مفقودين من أفراد أسرته.

كانت غرفة عمليات النجدة قد تلقت بلاغًا من الأهالي يفيد بسقوط "تروسيكل" يقل عددًا من الأشخاص في النهر.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية والإنقاذ النهري والإسعاف إلى موقع الحادث.

وأسفرت جهود فرق الإنقاذ عن انتشال جثمان طفل يبلغ من العمر 3 أشهر، فيما لا تزال عمليات البحث جارية للعثور على باقي المفقودين، هما: "محمد أحمد مناع، وكرما محمد أحمد مناع، وسما أحمد محمد مناع، وأميرة محمد أحمد مناع، بالإضافة إلى منى شعبان".

وتواصل الأجهزة المعنية أعمال التمشيط في محيط الحادث، وسط متابعة ميدانية دقيقة من القيادات الأمنية، في محاولة للعثور على المفقودين وإنهاء عمليات البحث في أسرع وقت ممكن.

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