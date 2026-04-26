نظم قسم اللغة الصينية بكلية الألسن جامعة عين شمس مؤتمره العلمي، وذلك ضمن فعاليات “خريجون متميزون”، تحت رعاية الدكتور محمد ضياء زين العابدين رئيس الجامعة، الدكتور رامي ماهر نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، الدكتورة غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، الدكتورة يمنى صفوت، القائم بتسيير أعمال عميد الكلية، الدكتور حسانين فهمي حسين، رئيس قسم اللغة الصينية.

وبحسب بيان لجامعة عين شمس، جاء المؤتمر بمشاركة فان يويه لين، مديرة الموارد البشرية بشركة أوبو مصر، سعيد مدحت، مدير المبيعات بشركة فيفو مصر، وذلك بحضور الدكتور حسانين فهمي حسين، رئيس مجلس القسم، الدكتور جان إبراهيم بدوي، أستاذ ورئيس القسم الأسبق، الدكتورة عنايات عبدالحميد، أستاذ القسم، إلى جانب عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة، وسط حضور كبير من طلاب برنامج اللغة الصينية وآدابها وبرنامج الترجمة المتخصصة في اللغة الصينية.

وخلال كلمتها، أعربت فان يويه لين عن سعادتها بزيارتها الأولى لكلية الألسن جامعة عين شمس، مشيدة بالمستوى المتميز لخريجي قسم اللغة الصينية، ومؤكدة أن شركة أوبو مصر تضم حاليًا أكثر من 30 خريجًا من القسم يشغلون وظائف قيادية، إلى جانب اهتمام الشركة بتوظيف المزيد من خريجي القسم في ضوء خططها للتوسع في السوق المصرية، وحرصها على المشاركة في ملتقيات التوظيف التي تنظمها الجامعة.

كما أجابت على استفسارات الطلاب بشأن فرص العمل والتدريب داخل الشركة، والمعايير المطلوبة للتوظيف، مؤكدة أهمية تنمية المهارات العملية إلى جانب التأهيل الأكاديمي.

ومن جانبه، استعرض سعيد مدحت تجربته المهنية، بدءًا من دراسته بقسم اللغة الصينية وحتى تخرجه عام 2020، والتحاقه بشركة فيفو، وصولًا إلى توليه منصب مدير المبيعات، حيث شارك الطلاب خبراته العملية، مؤكدًا أن الشركات الصينية العاملة داخل مصر وخارجها تولي اهتمامًا متزايدًا بخريجي القسم لما يتمتعون به من كفاءة وسمعة طيبة.

كما تناول خلال حديثه أهم المهارات التي يجب أن يتحلى بها الخريج للالتحاق بسوق العمل، بالإضافة إلى الفرص التدريبية المتاحة داخل الشركات، مجيبًا على تساؤلات الطلاب في هذا الشأن.

