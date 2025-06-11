العثور على جثمان سيدة ضحية التروسيكل الغارق بأسيوط بعد 40 ساعة بحث

أسيوط – محمود عجمي:

تمكنت فرق الإنقاذ النهري بمحافظة أسيوط، اليوم الأربعاء، من انتشال جثمان سيدة من ضحايا حادث سقوط مركبة "تروسيكل" في نهر النيل بقرية بني زيد الأكراد التابعة لمركز الفتح، وذلك بعد مرور نحو 40 ساعة من أعمال البحث المتواصلة.

وكان اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بالعثور على جثمان سيدة بمياه النيل في نطاق مركز القوصية، وتبين من خلال التعرف عليها من قبل الأهالي أنها إحدى ضحايا الحادث المأساوي الذي وقع بمركز الفتح.

وكانت غرفة عمليات محافظة أسيوط قد تلقت بلاغًا بسقوط المركبة في مياه النيل، وعلى الفور انتقلت فرق الإنقاذ والإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تم التأكد من صحة البلاغ والتعرف على هوية الضحايا المنتشلين.

من جانبه، يتابع اللواء الدكتور هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، تطورات الحادث لحظة بلحظة، مشيرًا إلى أن المركبة كانت تقل 17 شخصًا، نجا منهم 12، فيما لا تزال أعمال البحث جارية للعثور على المفقودين، بمشاركة فرق الإنقاذ النهري وشرطة المسطحات المائية، وبدعم من الجهات المعنية.

ووجّه المحافظ برفع درجة الاستعداد القصوى بين الأجهزة التنفيذية، مع الدفع الفوري بفرق الإنقاذ والإسعاف، والتنسيق الكامل بين غرفة إدارة الأزمات بالمحافظة ومركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

كما شدد على ضرورة تقديم الدعم الكامل لأسر الضحايا، مكلفًا رئيس مركز ومدينة الفتح بالتواجد الميداني المستمر لتسهيل مهام فرق الإنقاذ، والتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتوفير المساعدات العاجلة، وضمان جاهزية المستشفيات القريبة لاستقبال أي حالات طارئة.

وتستمر الأجهزة المختصة في جهودها المكثفة للعثور على المفقودين، وسط متابعة مباشرة من قيادات المحافظة.

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