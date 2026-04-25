أجرى الدكتور حسين مغربي، نائب محافظ الدقهلية، جولة تفقدية بمنطقة سندوب، لمتابعة عدد من الملفات الخدمية والتنظيمية على أرض الواقع، وذلك تمهيدًا لبدء أعمال التطوير ورفع كفاءة المنطقة.

وضع خطة لتطوير ميدان سندوب

وتفقد نائب المحافظ ميدان سندوب لبحث وضع خطة تطوير شاملة تستهدف رفع كفاءته، إلى جانب تطوير مداخل المنطقة من مختلف الاتجاهات، بما يساهم في تحسين المظهر الحضاري وتيسير الحركة المرورية.

التشديد على رفع الإشغالات

ووجّه "مغربي" حي غرب المنصورة بسرعة رفع الإشغالات وتنظيم حركة الباعة الجائلين، مؤكدًا أن الانضباط في الشوارع يُعد شرطًا أساسيًا لنجاح خطة التطوير.

متابعة موقف سندوب

كما شملت الجولة المرور على موقف سندوب، لمتابعة الالتزام بالتعريفة المقررة ووضع استيكر التعريفة على السيارات، مع التشديد على توقيع غرامات فورية على غير الملتزمين، واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفات.

مرافقة الجولة

رافق نائب المحافظ خلال الجولة كل من محمد صلاح مدير إدارة المتابعة بالإدارة العامة للحوكمة والمراجعة الداخلية بالمحافظة، وطارق جاد نائب رئيس حي غرب المنصورة.