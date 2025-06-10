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17 راكبًا في تروسيكل واحد.. مأساة على ضفاف نيل أسيوط- فيديو وصور

05:51 ص الثلاثاء 10 يونيو 2025
  • عرض 15 صورة
  • عرض 15 صورة
    سقوط ''تروسيكل'' بنيل أسيوط
  • عرض 15 صورة
    سقوط ''تروسيكل'' بنيل أسيوط
  • عرض 15 صورة
    سقوط ''تروسيكل'' بنيل أسيوط
  • عرض 15 صورة
    سقوط ''تروسيكل'' بنيل أسيوط
  • عرض 15 صورة
    سقوط ''تروسيكل'' بنيل أسيوط
  • عرض 15 صورة
    IMG-20250610-WA0010
  • عرض 15 صورة
    حادث سقوط تروسيكل بنهر النيل
  • عرض 15 صورة
    حادث سقوط تروسيكل بنهر النيل
  • عرض 15 صورة
    حادث سقوط تروسيكل بنهر النيل
  • عرض 15 صورة
    حادث سقوط تروسيكل بنهر النيل
  • عرض 15 صورة
    حادث سقوط تروسيكل بنهر النيل
  • عرض 15 صورة
    حادث سقوط تروسيكل بنهر النيل
  • عرض 15 صورة
    حادث سقوط تروسيكل بنهر النيل
  • عرض 15 صورة
    حادث سقوط تروسيكل بنهر النيل
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أسيوط- محمود عجمي:

شهدت قرية بني زيد الأكراد التابعة لمركز الفتح بمحافظة أسيوط، حادثًا مأساويًا مساء الإثنين، إثر سقوط مركبة "تروسيكل" تقل 17 شخصًا في مياه نهر النيل، ما أسفر عن مصرع طفل رضيع، فيما لا تزال عمليات البحث جارية عن أربعة مفقودين من أفراد أسرته.

ووفقًا لشهود عيان، فإن المركبة كانت قادمة من قرية الطوابية، وعلى متنها عدد من الأهالي في طريقهم لحضور حفل زفاف بقرية بني زيد الأكراد، وأثناء سيرها على طريق غير ممهد بمحاذاة النهر، انزلقت وسقطت في المياه، مما أدى إلى غرق عدد من الركاب.

وأكد الشهود نجاة 12 شخصًا من الحادث، بينما تم انتشال جثمان طفل، ولا تزال فرق الإنقاذ النهري تواصل جهودها للعثور على المفقودين الأربعة.

من جانبه، يتابع اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، تطورات الحادث لحظة بلحظة، حيث وجه برفع درجة الاستعداد القصوى بين الأجهزة التنفيذية، والدفع بفرق الإنقاذ والإسعاف إلى موقع الحادث.

كما شدد على التنسيق الكامل بين غرفة إدارة الأزمات والكوارث ومركز السيطرة بالشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة.

وأكد المحافظ على ضرورة تقديم الدعم الكامل لأسر الضحايا والمصابين، مكلفًا رئيس مركز ومدينة الفتح بالتواجد الميداني لمتابعة الموقف وتيسير عمل فرق الإنقاذ، إلى جانب التنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعي لتوفير المساعدات العاجلة، وضمان جاهزية المستشفيات القريبة لاستقبال أي حالات طارئة.

وتواصل فرق البحث جهودها المكثفة وسط متابعة مباشرة من قيادات المحافظة، في إطار حرص الدولة على سرعة التعامل مع الحوادث الطارئة وتقديم الدعم اللازم للمواطنين.



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