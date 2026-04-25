قال اللواء طيار دكتور هشام الحلبي، المستشار بالأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، إن سيناء مؤمنة تمامًا ولا يمكن لأي جهة الاقتراب منها عسكريًا، مؤكدًا أن الدولة المصرية تمتلك القدرة الكاملة على حماية أراضيها.

وأوضح الحلبي، خلال لقائه مع الإعلامية كريمة عوض في برنامج "حديث القاهرة" عبر شاشة "القاهرة والناس"، أن إسرائيل تعتمد في استراتيجيتها العسكرية على الحرب خارج الحدود، وعلى الموانع الطبيعية التي تعتبرها خطوطًا دفاعية، مشيرًا إلى أن مفهوم "الحدود الآمنة" الذي تتبناه إسرائيل يُطبّق في جنوب لبنان وبعض مناطق سوريا ضمن رؤيتها الأمنية القائمة على التوسع.

وأضاف أن نظرية الخطوط الدفاعية تُعد من المفاهيم العسكرية المعروفة عالميًا، لكن حرب أكتوبر 1973 كانت نقطة تحول تاريخية بعدما نجحت القوات المصرية في كسر هذه النظرية وإثبات إمكانية تجاوز التحصينات العسكرية التقليدية.

وأكد أن تأمين سيناء لا يعتمد فقط على الإجراءات العسكرية، بل يرتكز على التنمية الشاملة والقوة البشرية، موضحًا أن الدولة المصرية تنفذ خطة تنمية متكاملة داخل شبه الجزيرة تشمل البنية التحتية والمشروعات الاستثمارية.

وأشار الحلبي إلى أن جهود الربط بين سيناء والدولة الأم شهدت تطورًا كبيرًا، إذ ارتفع عدد الأنفاق أسفل قناة السويس من نفق واحد عام 2014 إلى ستة أنفاق حاليًا، ما يعزز حركة التنمية والاستثمار ويربط سيناء بباقي أنحاء الجمهورية.

واختتم اللواء هشام الحلبي حديثه بالتأكيد على أنه مطمئن تمامًا على وضع سيناء، مشيرًا إلى أن التهديدات العسكرية غير موجودة، وأن التحدي الحقيقي يتمثل في التأثيرات الاقتصادية الناتجة عن الحروب والتوترات الإقليمية، وهو ما تتعامل معه الدولة بخطط تنموية واستراتيجية متوازنة.