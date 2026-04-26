لقي شخصان مصرعهما، وأُصيب طفل، في حادث انقلاب توك توك داخل مصرف زراعي بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، مساء اليوم السبت.

تفاصيل البلاغ

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب توك توك داخل مصرف زراعي بدائرة مركز ناصر، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، بمشاركة الأهالي، لنقل الضحايا.

الضحايا والمصاب

وبالانتقال والفحص، تبيّن أن الحادث أسفر عن مصرع كل من "م. ع. س."، 11 عامًا، و"ع. س. أ."، 24 عامًا، وإصابة طفل آخر يُدعى "ع. س. أ."، 11 عامًا، وجميعهم من المقيمين بمركز ناصر.

نقل الجثامين والإجراءات القانونية

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما نُقل الطفل المصاب إلى قسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم.

وتباشر الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.