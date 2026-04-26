"وقع بيهم في مصرف".. مصرع وإصابة 3 أشخاص إثر انقلاب توك توك ببني سويف

كتب : حمدي سليمان

12:12 ص 26/04/2026

لقي شخصان مصرعهما، وأُصيب طفل، في حادث انقلاب توك توك داخل مصرف زراعي بمركز ناصر شمال محافظة بني سويف، مساء اليوم السبت.

تفاصيل البلاغ

تلقت مديرية أمن بني سويف إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بانقلاب توك توك داخل مصرف زراعي بدائرة مركز ناصر، وعلى الفور جرى الدفع بسيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، بمشاركة الأهالي، لنقل الضحايا.

الضحايا والمصاب

وبالانتقال والفحص، تبيّن أن الحادث أسفر عن مصرع كل من "م. ع. س."، 11 عامًا، و"ع. س. أ."، 24 عامًا، وإصابة طفل آخر يُدعى "ع. س. أ."، 11 عامًا، وجميعهم من المقيمين بمركز ناصر.

نقل الجثامين والإجراءات القانونية

جرى نقل الجثتين إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف جهات التحقيق، فيما نُقل الطفل المصاب إلى قسم الاستقبال لتلقي العلاج اللازم.
وتباشر الأجهزة الأمنية اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، للوقوف على ملابسات الحادث وأسبابه.

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

حادث بطله "ترزي".. ماذا حدث أعلى كوبري قصر النيل؟
حوادث وقضايا

حادث بطله "ترزي".. ماذا حدث أعلى كوبري قصر النيل؟
طبيب مشهور ووصفة مدمرة.. كيف بدأ الكابوس في فيلم "Side Effects"؟
أجنبي

طبيب مشهور ووصفة مدمرة.. كيف بدأ الكابوس في فيلم "Side Effects"؟
عمرو أديب: فشل مفاوضات إسلام أباد يعني الحياة من هنا لآخر 2026 ظلام
أخبار مصر

عمرو أديب: فشل مفاوضات إسلام أباد يعني الحياة من هنا لآخر 2026 ظلام
نادية مصطفى تكشف تطورات حالة هاني شاكر: يحتاج للدعاء
زووم

نادية مصطفى تكشف تطورات حالة هاني شاكر: يحتاج للدعاء
طبيب مشهور ووصفة مدمرة.. كيف بدأ الكابوس في فيلم "Side Effects"؟
أجنبي

طبيب مشهور ووصفة مدمرة.. كيف بدأ الكابوس في فيلم "Side Effects"؟

