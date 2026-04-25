نفذت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية حملة موسعة لتنظيف شاطئ أبطال التحدي بمنطقة بحري، بالتنسيق مع جهاز شؤون البيئة لغرب الدلتا ونادي ليونز الإسكندرية ماريا.

مواجهة التلوث البلاستيكي

تأتي الحملة في إطار جهود الحفاظ على نظافة الشواطئ والتصدي لظاهرة إلقاء المخلفات، خاصة البلاستيكية، داخل مياه البحر، لما تمثله من تهديد مباشر للبيئة البحرية وصحة المواطنين.

تنفيذ توصيات مؤتمر برشلونة

جاءت الحملة تنفيذًا لتوصيات مؤتمر برشلونة، الذي استضافته الإسكندرية يومي 31 مارس و1 أبريل، والذي شدد على أهمية تعزيز التعاون بين دول البحر المتوسط لمواجهة التلوث البحري، خاصة البلاستيكي، مع التأكيد على دور مصر الريادي في هذا الملف حتى عام 2027.

مشاركة شبابية فعالة

شارك في الحملة 35 شابًا من أعضاء نادي ليونز وأبناء المجتمع المدني، في مشهد يعكس روح التعاون والانتماء، ويؤكد وعي الشباب بدورهم في دعم جهود الحفاظ على البيئة.

حملات توعوية مستمرة

أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، استمرار تكثيف حملات التوعية وتنظيف الشواطئ خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع الجهات المعنية، مع متابعة مستوى الخدمات المقدمة للرواد.

كما دعا العميد أحمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات للحفاظ على نظافة الشواطئ واستدامتها.