إعلان

بمشاركة 35 شابًا.. حملة موسعة لتنظيف شاطئ أبطال التحدي بالإسكندرية (صور)

كتب : محمد البدري , محمد عامر

10:44 م 25/04/2026
  • عرض 12 صورة
  • عرض 12 صورة
    حملة شبابية لتنظيف شاطئ أبطال التحدي (2)
  • عرض 12 صورة
    حملة شبابية لتنظيف شاطئ أبطال التحدي (4)
  • عرض 12 صورة
    حملة شبابية لتنظيف شاطئ أبطال التحدي (5)
  • عرض 12 صورة
    حملة شبابية لتنظيف شاطئ أبطال التحدي (3)
  • عرض 12 صورة
    حملة شبابية لتنظيف شاطئ أبطال التحدي (7)
  • عرض 12 صورة
    حملة شبابية لتنظيف شاطئ أبطال التحدي (8)
  • عرض 12 صورة
    حملة شبابية لتنظيف شاطئ أبطال التحدي (6)
  • عرض 12 صورة
    حملة شبابية لتنظيف شاطئ أبطال التحدي (9)
  • عرض 12 صورة
    حملة شبابية لتنظيف شاطئ أبطال التحدي (11)
  • عرض 12 صورة
    حملة شبابية لتنظيف شاطئ أبطال التحدي (12)
  • عرض 12 صورة
    حملة شبابية لتنظيف شاطئ أبطال التحدي (10)

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

نفذت الإدارة المركزية للسياحة والمصايف بالإسكندرية حملة موسعة لتنظيف شاطئ أبطال التحدي بمنطقة بحري، بالتنسيق مع جهاز شؤون البيئة لغرب الدلتا ونادي ليونز الإسكندرية ماريا.

مواجهة التلوث البلاستيكي

تأتي الحملة في إطار جهود الحفاظ على نظافة الشواطئ والتصدي لظاهرة إلقاء المخلفات، خاصة البلاستيكية، داخل مياه البحر، لما تمثله من تهديد مباشر للبيئة البحرية وصحة المواطنين.

تنفيذ توصيات مؤتمر برشلونة

جاءت الحملة تنفيذًا لتوصيات مؤتمر برشلونة، الذي استضافته الإسكندرية يومي 31 مارس و1 أبريل، والذي شدد على أهمية تعزيز التعاون بين دول البحر المتوسط لمواجهة التلوث البحري، خاصة البلاستيكي، مع التأكيد على دور مصر الريادي في هذا الملف حتى عام 2027.

مشاركة شبابية فعالة

شارك في الحملة 35 شابًا من أعضاء نادي ليونز وأبناء المجتمع المدني، في مشهد يعكس روح التعاون والانتماء، ويؤكد وعي الشباب بدورهم في دعم جهود الحفاظ على البيئة.

حملات توعوية مستمرة

أكد المهندس أيمن عطية، محافظ الإسكندرية، استمرار تكثيف حملات التوعية وتنظيف الشواطئ خلال الفترة المقبلة، بالتعاون مع الجهات المعنية، مع متابعة مستوى الخدمات المقدمة للرواد.
كما دعا العميد أحمد إبراهيم، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات للحفاظ على نظافة الشواطئ واستدامتها.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

شاطئ أبطال التحدي شواطئ الإسكندرية التلوث البلاستيكي حملات تنظيف الشواطئ

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

ليلى علوي تخطف الأنظار في حفل زفاف ابنة صديقتها بإطلالة أنيقة وجريئة.. صور
زووم

ليلى علوي تخطف الأنظار في حفل زفاف ابنة صديقتها بإطلالة أنيقة وجريئة.. صور
طبيب مشهور ووصفة مدمرة.. كيف بدأ الكابوس في فيلم "Side Effects"؟
أجنبي

طبيب مشهور ووصفة مدمرة.. كيف بدأ الكابوس في فيلم "Side Effects"؟
غرامة تصل إلى 100 ألف ريال لمخالفي أنظمة الحج في السعودية |تفاصيل
شئون عربية و دولية

غرامة تصل إلى 100 ألف ريال لمخالفي أنظمة الحج في السعودية |تفاصيل
نادية مصطفى تكشف تطورات حالة هاني شاكر: يحتاج للدعاء
زووم

نادية مصطفى تكشف تطورات حالة هاني شاكر: يحتاج للدعاء
مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل قرار من بيراميدز بخصوص مباراة الأهلي
رياضة محلية

مصدر يكشف لمصراوي تفاصيل قرار من بيراميدز بخصوص مباراة الأهلي

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أول مداخلة لـ شيرين بعد أزمتها الصحية: "إيدي كانت متلجة وغنيت وأنا مغمضة"
ترامب: تلقينا عرضاً إيرانياً "أفضل بكثير" بعد دقائق من إلغاء رحلة باكستان