شيّع أهالي محافظة السويس، جثمان الطفل باسم محمد السيد، ضحية حادث أثناء الهروب من الكلاب الضالة، من مسجد حمزة سيد الشهداء بحي فيصل، وسط حضور آلاف المواطنين الذين توافدوا لتوديع الجثمان.

وامتلأ المسجد بالمصلين، ما اضطر عددًا كبيرًا منهم لأداء صلاة الجنازة في محيط المسجد وساحاته الخارجية.

دعوات وتأثر داخل المسجد

وقبل صلاة الجنازة، تحدث أحد الدعاة أمام المصلين عن ظروف وفاة الطفل، الذي كان قد تعرض لإصابة قبل نحو أسبوعين أثناء عبوره الطريق مسرعًا هربًا من الكلاب الضالة، داعيًا الحضور إلى الدعاء له ولأسرته بالصبر والسلوان.

نقل الجثمان إلى مثواه الأخير

عقب أداء صلاة الجنازة، نُقل جثمان الطفل إلى مقابر الروض بطريق القاهرة – السويس، وسط مرافقة أسرته وأصدقائه ومئات المواطنين.

تفاصيل الحادث

تعود الواقعة إلى 10 أبريل، عندما تلقى مرفق إسعاف السويس بلاغًا بإصابة طفل أثناء عبوره شارع ناصر بحي فيصل، حيث كان يهرب من الكلاب الضالة، ما أدى إلى اصطدامه بسيارة.

وتم نقله إلى مجمع السويس الطبي في حالة حرجة، حيث خضع للعناية المركزة لعدة أيام.

تدهور الحالة ووفاته

أفادت مصادر طبية أن الطفل تعرض لتوقف متكرر في القلب داخل العناية المركزة، قبل أن تستقر حالته مؤقتًا، إلا أنه خلال الساعات الأخيرة تدهورت حالته الصحية بشكل مفاجئ، وتوفي نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.