قرارات عاجلة لمحافظ قنا بعد انهيار منزل على فتاة دندرة

قنا عبدالرحمن القرشي :

تابع الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا ميدانيا جهود إنقاذ الطفلة سعاد طليحي محمد قاسم، الطالبة بالصف الثالث الإعدادي، التي تعرض منزل أسرتها للانهيار بقرية دندرة عند النقطة القديمة المجاورة لنهر النيل.

ورافق المحافظ خلال متابعة عمليات الإنقاذ كلا من اللواء محمد عمران مساعد وزير الداخلية مدير أمن قنا و مجدي حسين وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، وأشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، إلى جانب عناصر الحماية المدنية، وقوات الأمن، والمطافئ، وهيئة الإسعاف، وكافة الأجهزة المعنية التي شاركت في جهود الإنقاذ وتقديم الدعم.

وعقب جهود مكثفة من فرق الإنقاذ، تمكنت الأجهزة المعنية من استخراج الطفلة من تحت الأنقاض، إلا أنها قد فارقت الحياة متأثرة بالإصابات التي لحقت بها جراء الانهيار، ونقلها إلى مشرحة مستشفى قنا العام، وسط حالة من الحزن بين الأهالي وذويها.

وبدوره وجه، محافظ قنا رئيس مدينة قنا بتشكيل لجنة عاجلة لدراسة أوضاع المنازل بالمنطقة بالكامل، وحصر جميع العقارات المتضررة، مع اتخاذ القرارات الفورية وفق نتائج أعمال اللجنة، حفاظًا على سلامة المواطنين.

كما كلف المحافظ مديرية التضامن الاجتماعى بسرعة صرف الإعانات المالية العاجلة للمتضررين طبقًا للقرارات المنظمة لذلك، مع تقديم المساعدات العينية اللازمة بشكل فوري، وتم على الفور تشكيل فريق عمل من مديرية التضامن الاجتماعي لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة للأسر المتضررة.

وأكد المحافظ خلال تواجده بموقع الحادث أن المحافظة بكافة أجهزتها المعنية تتابع الموقف لحظة بلحظة، وستواصل تقديم الدعم اللازم حتى عودة الحياة لطبيعتها في المنطقة.