"الريادة الخضراء".. جامعة المنيا تطلق أكبر مشروع تنموي بتاريخها (صور)

المنيا - جمال محمد:

دشنت جامعة المنيا أولى فعاليات احتفالاتها باليوبيل الذهبي عبر استعراض استراتيجي لمشروع "الريادة الخضراء - المجمع الذكي لتعزيز الإنتاجية الزراعية والتنمية المستدامة"، وهو المشروع الأضخم الذي يقود به تحالف الجامعة إقليم شمال الصعيد، عقب فوزه بالمبادرة الرئاسية "تحالف وتنمية".

واستضافت القاعة الكبرى بمركز المؤتمرات فعاليات الندوة الموسعة، بحضور اللواء عماد كدواني محافظ المنيا، والدكتور حسام عثمان نائب وزير التعليم العالي لشئون الابتكار، والدكتور عصام فرحات رئيس الجامعة، إلى جانب الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، ونواب رئيس الجامعة الدكتور أيمن حسانين، والدكتور مصطفى محمود، والدكتور حسام شوقي، والدكتورة إيمان زكي عميد كلية التربية النوعية والمدير التنفيذي للمشروع، وممثلي منظمة الفاو والجهات الشريكة.

إنجاز تاريخي

وأكد الدكتور عصام فرحات أن فوز تحالف الجامعة بهذا المشروع ضمن 9 تحالفات فقط من أصل 104 تقدموا للمنافسة بمشاركة 808 جهات صناعية، يعكس ريادة الجامعة في تخصصات الطاقة والذكاء الاصطناعي، واصفًا المشروع بأنه الأكبر تنمويًا في تاريخ الجامعة، وخطوة حاسمة لتعزيز الدخل القومي لإقليم شمال الصعيد عبر اقتصاد المعرفة، مثمنًا الدعم الحيوي من المحافظة وجهاز تنمية المشروعات.

دعم ملياري

من جانبه، كشف الدكتور حسام عثمان، نائب وزير التعليم العالي، أن المبادرة الرئاسية تقدم دعماً يتجاوز مليار جنيه للتحالفات التسعة الفائزة بعد 4 مراحل تقييم، مشيرًا إلى أن استراتيجية الدولة ترتكز على الاقتصاد المعرفي لاكتشاف المواهب ودعم الشركات الناشئة، بهدف تحويل التحديات الإقليمية إلى فرص استثمارية مستدامة تقودها الجامعات.

حلول غير تقليدية

واستعرضت الدكتورة إيمان الشريف، المدير التنفيذي للمشروع، الرؤية غير التقليدية لـ "الريادة الخضراء"، التي تستهدف تحويل مشكلات القطاع الزراعي المتشابكة بيئيًا ومناخيًا إلى فرص اقتصادية، عبر إنشاء مجتمع ذكي يضم باحثين من مختلف التخصصات لتقديم حلول تطبيقية، بالتوازي مع منظومة رقمية لإدارة البيانات الزراعية، بمشاركة شركاء استراتيجيين مثل مصنع القناة للسكر، وشركة برمودة، ومنصة Plug & Play العالمية.