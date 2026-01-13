إعلان

أكسيوس: واشنطن لم تصل بعد لمرحلة اتخاذ قرارات بشأن عمل عسكري في إيران

كتب : محمود الطوخي

11:15 م 13/01/2026

حاملة الطائرات الأمريكية آيزنهاور

قال موقع "أكسيوس" نقلا عن مصدر مطلع، الثلاثاء، إن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو قال في اجتماع مغلق إن التحرك في المرحلة الأولى بشأن إيران قد يكون بوسائل غير عسكرية.

وأوضح ال مصدر، أن روبيو أشار إلى أنه من غير المتوقع تنفيذ هجوم عسكري صاخب وعلني على إيران، مشيرا إلى أن النقاشات داخل الإدارة الأمريكية بشأن الرد على إيران لا تزال في مراحلها الأولى.

وأكد المصدر، أن الإدارة الأمريكية لم تصل بعد إلى مرحلة اتخاذ قرارات بشأن عمل عسكري في إيران.

وفي وقت سابق من اليوم، دعا ترامب المتظاهرين في إيران إلى الاستمرار في الاحتجاج و"السيطرة على مؤسساتهم"، قائلا "استمروا.. المساعدة في الطريق".

وأكد ترامب في رسالة نشرها على حسابه بتروث سوشيال، أنه ألغى جميع الاجتماعات مع المسؤولين الإيرانيين لحين توقف ما وصفه بـ"القتل العبثي للمتظاهرين".

وقال ترامب إن المسؤولين المتورطين في قتل المتظاهرين سيدفعون ثمنًا باهظًا، مطالبًا بحفظ أسمائهم.

واشنطن إيران ضرب إيران

مقايضة الدين الكبرى.. هل اقتراح نقل قناة السويس للمركزي مقابل تصفير الدين قابلة للتطبيق؟
تفاصيل تعديلات التصالح على مخالفات البناء
توقعات الجماهير لمباراة مصر والسنغال في نصف نهائي كأس الأمم الأفريقية (فيديو)