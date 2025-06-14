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زوج يطلق النار على زوجته في المنيا: "رفضت ترجع البيت"

05:12 م السبت 14 يونيو 2025

اطلاق نار

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المنيا- جمال محمد:


أصاب شخص زوجته بطلق ناري في إحدى قرى مركز المنيا، اليوم السبت، وتسبب في إصابتها بجروح خطيرة، وجرى نقلها للمستشفى بسبب خلافات أسرية بينهما.


وكانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنيا، تلقت بلاغًا بوصول سيدة إلى مستشفى المنيا، مصابة بطلق ناري في البطن، وحالتها خطيرة.


انتقلت الأجهزة الأمنية، وبسؤال أهل المصابة، تبين أن المتهم بارتكاب الواقعة زوجها، بعد أن أطلق عليها طلق خرطوش بسبب خلافات بينهما ورفضها العودة معه إلى منزل الزوجية.


ودخلت السيدة إلى غرفة العمليات، كما جرى ضبط المتهم والسلاح المستخدم، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيقات.


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المنيا طلق ناري
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