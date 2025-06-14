قبل الامتحانات.. 10 محاذير داخل لجان الثانوية العامة في الإسكندرية

الإسكندرية – محمد عامر ومحمد البدري:

أصدر الدكتور عربي أبوزيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسكندرية، تعليمات لمديري عموم المديرية والإدارات التعليمية بالالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/ 2025.

وتضمنت المحاذير والتعليمات للطلاب والمعلمين ما يلي:

- منع الحضور إلى لجان الامتحان بالتليفون المحمول، أو أية أجهزة رقمية "كمبيوترات بجميع أشكالها، كاميرات.. ساعات إلكترونية" وغيرها.

- يصادر أي تليفون محمول في حالة ضبطه، أثناء دخول الطلاب إلى اللجان، واتخاذ الإجراءات القانونية حياله.

- يشمل حظر استخدام التليفون المحمول المراقبين أثناء سير الامتحان على أن يجري تسليمه لأمن اللجنة، قبل بداية الامتحان، ويُستثنى من ذلك رئيس اللجنة والمراقب الأول للتواصل مع غرفة العمليات في حالة الضرورة القصوى.

- عدم تواجد طلاب باللجان، أثناء فترات الراحة لأي من الأسباب، ويُستثنى من ذلك ذوو الاحتياجات الخاصة، مع تواجد مشرف معهم.

- عدم السماح مطلقًا بدخول الحقائب، أو اللفائف التي يحملها الطلاب إلى مقر اللجنة.

- عدم دخول أي أفراد إلى اللجان إلا المصرح لهم بمتابعة الامتحانات.

- حظر التدخين نهائيا أثناء انعقاد اللجنة، طبقا للقرار الوزاري رقم (92) لسنة 2001.

- التعامل بحزم في إجراءات التفتيش وعدم السماح بأي خروج عن اللوائح والقوانين، مع اتخاذ إجراءات حاسمة تجاه أية مخالفات.

- منع الغش بكل أنواعه ولا تهاون في عمليات الغش وتطبيق القانون الخاص بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات تجاه المخالفات التي تتعلق بأي محاولات للغش.

- حظر دخول أو تجول عمال الخدمات داخل الفصول التي يُؤدَّى بها الامتحان إلا بعد موافقة رئيس اللجنة، وتحت إشراف رئيس الدور للضرورة القصوى والحالات الطارئة.

- عدم مغادرة رئيس اللجنة ومسئول الأمن بها في نهاية اليوم إلا بعد التأكد من أن جميع الطلاب قد غادروا المدرسة، وتم اتخاذ كافة الإجراءات الخاصة بأوراق الإجابة ووجود الحراسة اللازمة.

كانت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية أنهت استعداداتها لانطلاق امتحانات الثانوية العامة بدءًا من غد الأحد والمقرر أن تنتهي يوم الخميس الموافق 10 يوليو المقبل.

ويبلغ إجمالي عدد المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة بالإسكندرية 58 ألف و911 طالبًا منهم 699 طالبًا منهم 15699 طالبًا للشعبة الأدبية، و12271 طالبًا لشعبة الرياضيات، و28312 طالبًا لشعبة العلوم، و2629 طالبًا للدولي.

ووفقًا لمديرية التربية والتعليم بالإسكندرية، جرى تجهيز 149 لجنة امتحان بالإدارات التعليمية التسع، و33 استراحة للقائمين على العملية الامتحانية منها 27 استراحة لسير الامتحان و6 استراحات للتقدير.