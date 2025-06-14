مقتل عنصر إجرامي وضبط مخدرات بـ26 مليون جنيه في القليوبية | صور

كتب- أحمد أبو النجا:



في ضربة أمنية جديدة ضمن جهود وزارة الداخلية لتجفيف منابع الاتجار في المواد المخدرة، لقي عنصر إجرامي مصرعه، وأُصيب آخر خلال تبادل لإطلاق النار مع قوات الشرطة بمحافظة القليوبية، فيما تم ضبط باقي عناصر التشكيل الإجرامي وبحوزتهم كميات كبيرة من المواد المخدرة تقدر قيمتها بأكثر من 26 مليون جنيه.



كانت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام ومكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، وبالتنسيق مع الأجهزة المعنية بالوزارة، قد أكدت قيام عدد من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة بتشكيل بؤر إجرامية تنشط في نطاق محافظة القليوبية، تعمل على جلب وترويج المواد المخدرة، مع حيازتهم أسلحة نارية غير مرخصة.



وبعد استصدار الأذون القانونية اللازمة، تم استهداف تلك العناصر بالتنسيق مع قطاع الأمن المركزي، حيث أسفر التعامل الأمني عن مصرع أحد العناصر الإجرامية وإصابة آخر، وهما مطلوبان على ذمة قضايا جنائية تتعلق بـ"القتل، وحيازة سلاح، وإطلاق أعيرة نارية"، كما تم ضبط باقي أفراد التشكيل.



وأسفرت المداهمة عن ضبط أكثر من 63 كيلو جرامًا من المواد المخدرة المتنوعة، شملت: شادو، هيدرو، أيس، هيروين، بودر، وحشيش، بالإضافة إلى 2100 قرص مخدر، و5 قطع سلاح ناري (بينها بندقيتان آليتان، بندقية خرطوش، فرد خرطوش، طبنجة).



وقدرت القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بأكثر من 26 مليون جنيه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإخطار النيابة العامة لتولي التحقيقات.



يأتي ذلك في إطار استمرار وزارة الداخلية في تنفيذ استراتيجيتها الأمنية القائمة على توجيه ضربات استباقية للبؤر الإجرامية، وملاحقة تجار المخدرات وحائزي الأسلحة غير المرخصة، حفاظًا على أمن واستقرار المجتمع.

اقرأ أيضا:

مشاجرة عنيفة داخل قرية سياحية بمطروح.. والداخلية تعلن التفاصيل | فيديو وصور

رصاص على أعتاب المدرسة.. مشاجرة دامية في كفر عامر

سمر تطلب الخُلع بعد شهر العسل: "ضحكته بتستفزني ووشه وحش علي"

"دفعها للإدمان وحملت منه".. تفاصيل بلاغ من سيدة ضد والدها في الوراق

"بيتمنظر على صاحب البيت".. حقيقة تباهي شخص في فيديو داخل قسم شرطة بالقاهرة

"تخلصت من جوزها عشان بتحب أخوه".. كيف قتلت "بشاير" زوجها بمعاونة شقيقه؟