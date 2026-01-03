مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
كأس الأمم الأفريقية

السنغال

- -
18:00

السودان

كأس الأمم الأفريقية

مالي

- -
21:00

تونس

الدوري الإنجليزي

أستون فيلا

- -
14:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإسباني

اسبانيول

- -
22:00

برشلونة

جميع المباريات

إعلان

"لا أحد يريد مواجهة مصر".. تصريحات مفاجئة من مدرب بنين قبل مواجهة الفراعنة

كتب : نهي خورشيد

12:49 ص 03/01/2026
  • عرض 14 صورة
  • عرض 14 صورة
    منتخب مصر يبدأ استعداداته لمواجهة بنين
  • عرض 14 صورة
    منتخب مصر يبدأ استعداداته لمواجهة بنين 15
  • عرض 14 صورة
    منتخب مصر يبدأ استعداداته لمواجهة بنين 9
  • عرض 14 صورة
    منتخب مصر يبدأ استعداداته لمواجهة بنين 12
  • عرض 14 صورة
    منتخب مصر يبدأ استعداداته لمواجهة بنين 14
  • عرض 14 صورة
    منتخب مصر يبدأ استعداداته لمواجهة بنين 13
  • عرض 14 صورة
    منتخب مصر يبدأ استعداداته لمواجهة بنين 11
  • عرض 14 صورة
    منتخب مصر يبدأ استعداداته لمواجهة بنين 7
  • عرض 14 صورة
    منتخب مصر يبدأ استعداداته لمواجهة بنين 10
  • عرض 14 صورة
    منتخب مصر يبدأ استعداداته لمواجهة بنين 1
  • عرض 14 صورة
    منتخب مصر يبدأ استعداداته لمواجهة بنين 8
  • عرض 14 صورة
    منتخب مصر يبدأ استعداداته لمواجهة بنين 2
  • عرض 14 صورة
    منتخب مصر يبدأ استعداداته لمواجهة بنين 6

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد نبيل الطرابلسي المدرب المساعد لمنتخب بنين، أن مواجهة منتخب مصر في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 تمثل تحدياً كبيراً للفريق.

وشدد الطرابلسي في تصريحات تلفزيونية:"مباراة مصر ستكون صعبة للغاية، والفراعنة يمتلكون نجوماً كبار في مختلف الأندية العالمية".

وأضاف: "نسعى للظهور بشكل جيد في جميع المباريات والتركيز على الفوز في كل مواجهة، لقاء ثمن النهائي ضد مصر لا يحدث كل يوم، لذلك نجهز أنفسنا بشكل كامل".

وعن مواجهة الفراعنة، أكد الطرابلسي: "لا أحد يتمنى مواجهة منتخب مصر بسبب العناصر القوية المتوفرة لديه، ولكن علينا التعامل مع المباراة بكل جدية".

وعن توقعاته للفريق الأقرب للتتويج باللقب، قال: "يمتلك السنغال لاعبين مميزين وأكثر من 16 لاعباً محترفاً، كما أرى المغرب أصحاب الأرض، وتونس، والجزائر ضمن المرشحين أيضًا”.

واختتم المدرب مساعد بنين تصريحاته: "منتخب مصر قادر على المنافسة على اللقب الإفريقي، وأعجبني توازن الفريق بين الهجوم والدفاع، لكن في النهاية أتوقع تتويج السنغال بالبطولة".

موعد مباراة منتخب مصر وبنين

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع بنين في السادسة مساء يوم الاثنين المقبل على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، في إطار مباريات دور الـ16 للبطولة.

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

ماتش مصر وبنين منتخب مصر كأس الأمم الأفريقية منتخب مصر امم افريقيا موعد مباراة منتخب مصر وبنين

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

السنغال

- -
18:00

السودان

مالي

- -
21:00

تونس

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

شبورة كثيفة وأمطار خفيفة متوقعة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا