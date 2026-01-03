أكد نبيل الطرابلسي المدرب المساعد لمنتخب بنين، أن مواجهة منتخب مصر في دور الـ16 من بطولة كأس الأمم الإفريقية 2025 تمثل تحدياً كبيراً للفريق.

وشدد الطرابلسي في تصريحات تلفزيونية:"مباراة مصر ستكون صعبة للغاية، والفراعنة يمتلكون نجوماً كبار في مختلف الأندية العالمية".

وأضاف: "نسعى للظهور بشكل جيد في جميع المباريات والتركيز على الفوز في كل مواجهة، لقاء ثمن النهائي ضد مصر لا يحدث كل يوم، لذلك نجهز أنفسنا بشكل كامل".

وعن مواجهة الفراعنة، أكد الطرابلسي: "لا أحد يتمنى مواجهة منتخب مصر بسبب العناصر القوية المتوفرة لديه، ولكن علينا التعامل مع المباراة بكل جدية".

وعن توقعاته للفريق الأقرب للتتويج باللقب، قال: "يمتلك السنغال لاعبين مميزين وأكثر من 16 لاعباً محترفاً، كما أرى المغرب أصحاب الأرض، وتونس، والجزائر ضمن المرشحين أيضًا”.

واختتم المدرب مساعد بنين تصريحاته: "منتخب مصر قادر على المنافسة على اللقب الإفريقي، وأعجبني توازن الفريق بين الهجوم والدفاع، لكن في النهاية أتوقع تتويج السنغال بالبطولة".

موعد مباراة منتخب مصر وبنين

ومن المقرر أن يلتقي منتخب مصر مع بنين في السادسة مساء يوم الاثنين المقبل على ملعب أدرار بمدينة أغادير المغربية، في إطار مباريات دور الـ16 للبطولة.