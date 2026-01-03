إصابة 5 أشخاص من أسرة واحدة إثر تسرب غاز داخل منزلهم بالبحيرة 

البحيرة - أحمد نصرة:



أصيب 5 أشخاص من أسرة واحدة، اليوم السبت، بحالات إغماء وقيء، إثر تسرب غاز داخل منزلهم، بمدينة دمنهور، في محافظة البحيرة.



تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة إخطارًا من مأمور قسم شرطة دمنهور، يفيد بوصول عدد من المصابين إلى المستشفى العام، بدعوى تعرضهم لاختناق نتيجة تسرب غاز داخل منزلهم.



بالانتقال تبين إصابة كل من: إبراهيم.ي.أ، 43 عامًا، وزوجته هبة.ح.ك، 37 عامًا، ربة منزل، وأولادهما إياد 12 عامًا، وأدم 11 عامًا، ومعاذ 5 أعوام، وجميعهم مقيمون أسفل الكوبري العلوي بمدينة دمنهور، بحالات قيء وإغماء.



بسؤال المصابين، قرروا أن سبب إصابتهم يرجع إلى استنشاق غاز ناتج عن سخان الغاز داخل المنزل.



أخطرت الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمنهور، وشركة الغاز لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وحرر محضر بالواقعة، وتباشر النيابة العامة التحقيق.







