الدوري الإسباني

رايو فاييكانو

0 0
22:00

خيتافي

الدوري الإيطالي

كالياري

0 0
21:45

ميلان

الدوري الفرنسي

تولوز

0 0
21:45

لانس

"مصري وحيد".. أعلى 5 لاعبين قيمة تسويقية في دور ال 16 بأمم أفريقيا

كتب - يوسف محمد:

10:20 م 02/01/2026
تنطلق منافسات دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2025 المقامة حاليا في المغرب، غدا السبت الموافق 3 يناير الجاري.

وضمن 16 منتخبا التأهل إلى دور ال 16 من بطولة كأس أمم أفريقيا، بواقع تأهل أصحاب المركز الأول والثاني في الـ 6 مجموعات، بالإضافة إلى تأهل أفضل 4 ثوالث بالمجموعات.

وتقام مباريات دور ال 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا، على مدار 4 أيام، بداية من الغد السبت 3 يناير الجاري، حتى يوم الثلاثاء الموافق 6 من الشهر ذاته.

وتشهد مباريات دور ال 16 العديد من المواجهات القوية، بجانب تواجد عدد كبير من النجوم الكبار أصحاب القيمة الفنية والتسويقية الكبيرة.

أعلى 5 لاعبين في دور ال 16 من ناحية القيمة التسويقية

1- أشرف حكيمي، (المغرب، باريس سان جيرمان)، 80 مليون يورو

2- بريان مبيومو، (الكاميرون، مان يونايتد)، 75 مليون يورو

3- فيكتور أوسمين، (نيجيريا، جالاتا سراي التركي)، 75 مليون يورو

4- عمر مرموش، (مصر، مانشستر سيتي)، 65 مليون يورو

5- كارلوس باليبا، (الكاميرون، برايتون)، 60 مليون يورو

السنغال

- -
18:00

السودان

مالي

- -
21:00

تونس

