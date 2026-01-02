الداخلية السورية تلقى القبض على شجاع إبراهيم زعيم قوات "الطراميح"

وكالات

أعلنت وزارة الداخلية السورية إلقاء القبض على شجاع إبراهيم زعيم إحدى الميليشيات المرتبطة بالنظام البائد، خلال عملية أمنية في منطقة صافيتا بريف طرطوس.

وقالت الداخلية السورية في بيان اليوم الجمعة، إنها نفذت مديرية الأمن الداخلي في منطقة صافيتا بريف محافظة طرطوس، بالتعاون مع فرع مكافحة الإرهاب في المحافظة، عملية أمنية دقيقة أسفرت عن إلقاء القبض على المدعو شجاع إبراهيم، متزعم مجموعة تابعة لميليشيا "الطراميح".

وأكدت الداخلية، أن المعطيات الأولية بيّنت أن المقبوض عليه شغل موقعًا قياديًا ضمن الميليشيا في بلدة خطاب بريف محافظة حماة، واستغل موقعه في إدارة وتنسيق أنشطة إجرامية نُفّذت بحق سكان المنطقة.