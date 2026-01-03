إعلان

الرئيس الأوكراني يقرر تغيير وزير الدفاع

كتب : مصراوي

12:53 ص 03/01/2026

فولوديمير زيلينسكي

كييف (د ب أ)

قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يوم الجمعة إن النائب الأول لرئيس الوزراء ميخايلو فيدوروف سيصبح وزير الدفاع الجديد ليحل محل دينيس شميهال.

وقال زيلينسكي في كلمته المسائية "لقد قررت تغيير صيغة عمل وزارة الدفاع الأوكرانية. اقترحت أن يصبح ميخايلو فيدوروف وزير دفاع أوكرانيا الجديد".

وأشار إلى أن فيدوروف منخرط بشكل عميق في القضايا المتعلقة بالطائرات المسيرة وكان يعمل بشكل فعال على رقمنة خدمات وعمليات الحكومة.

وقال زيلينسكي "بالتعاون مع كل رجالنا العسكريين والقيادة العسكرية ومصنعي الأسلحة الوطنيين وشركاء أوكرانيا، يجب أن نقوم بتنفيذ تغييرات في قطاع الدفاع تقدم لنا المساعدة".

وفي وقت سابق يوم الجمعة عين زيلينسكي كيريلو بودانوف، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية الأوكراني، في منصب مدير مكتب الرئيس. وحل أوليه إيفاشينكو محل بودانوف في منصب رئيس الاستخبارات العسكرية.

فولوديمير زيلينسكي أوكرانيا وزير الدفاع الأوكراني

شبورة كثيفة وأمطار خفيفة متوقعة.. الأرصاد تعلن حالة الطقس غدًا