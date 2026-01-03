فكري صالح لمصراوي: مصطفي شوبير اتظلم في بعض الأوقات بسبب والده (خاص)

تعليق مثير للجدل من محمد العدل على انتقال حامد حمدان لبيراميدز

أكد فكرى صالح، مدرب حراس المرمى السابق بنادي الزمالك والمشرف العام على حراس المرمى بنادي زد، أن مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر يتعرض للظلم بسبب والده.

وقال فكري صالح في تصريحات خاصة لمصراوي: "مصطفي شوبير اتظلم بسبب أنه نجل أحمد شوبير، إذا كان مصطفى يحمل اسم آخر كانت الأمور ستختلف".

وأضاف: "كل شخص ليده أزمة مع أحمد شوبير، كان يظهرها في انتقاده لنجله مصطفى، لذا فاللاعب عليه ضغط كبير باستمرار".

وتابع: "قمت بتدريب أحمد شوبير في فترة وأعلم إمكانيات، نجله مصطفى شوبير حارس مميز ولديه إمكانيات كبيرة لم تكن عند والده".

واختتم صالح تصريحاته: "حارس المرمى عبارة عن كلمتين "مساحة وزمن"، ومصطفى شوبير بيعمل الاتنين بشكل كويس، علشان كده بيخلي الكرة الصعبة تبان سهلة".

