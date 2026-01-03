مباريات الأمس
فكري صالح لمصراوي: مصطفي شوبير اتظلم في بعض الأوقات بسبب والده (خاص)

كتب - محمد الميموني:

01:58 ص 03/01/2026
    فكري صالح (7)_11_7
    فكري صالح (1)_5_1
    فكري صالح (2)_6_2
    فكري صالح (8)_4_8
    فكري صالح (4)_8_4
    فكري صالح (5)_9_5
    فكري صالح (6)_10_6
    فكري صالح

أكد فكرى صالح، مدرب حراس المرمى السابق بنادي الزمالك والمشرف العام على حراس المرمى بنادي زد، أن مصطفى شوبير حارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر يتعرض للظلم بسبب والده.

وقال فكري صالح في تصريحات خاصة لمصراوي: "مصطفي شوبير اتظلم بسبب أنه نجل أحمد شوبير، إذا كان مصطفى يحمل اسم آخر كانت الأمور ستختلف".

وأضاف: "كل شخص ليده أزمة مع أحمد شوبير، كان يظهرها في انتقاده لنجله مصطفى، لذا فاللاعب عليه ضغط كبير باستمرار".

وتابع: "قمت بتدريب أحمد شوبير في فترة وأعلم إمكانيات، نجله مصطفى شوبير حارس مميز ولديه إمكانيات كبيرة لم تكن عند والده".

واختتم صالح تصريحاته: "حارس المرمى عبارة عن كلمتين "مساحة وزمن"، ومصطفى شوبير بيعمل الاتنين بشكل كويس، علشان كده بيخلي الكرة الصعبة تبان سهلة".

فكري صالح مصطفى شوبير أحمد شوبير النادي الأهلي منتخب مصر

