كتبت- أسماء مرسي:

هل شعرت يوما بصوت طقطقة في فكك أثناء الكلام أو المضغ؟، يبدو الأمر بسيطا، لكنه علامة يرسلها جسمك على وجود مشكلات في مفصل الفك الصدغي.

في هذا الصدد، إليكم 4 إشارات تحذيرية يجب الانتباه إليها، وفقا لموقع "clevelandclinic".

أعراض طقطقة الفك

هي صوت فرقعة يُسمع عند التحدث، المضغ، أو التثاؤب، وغالبا ما ترتبط باضطرابات مفصل الفك الصدغي، والأشخاص المصابون بهذا العرض يعانون أيضا من أعراض مثل:

ألم في الفك.

صداع.

ألم في الأذن.

ألم في الرقبة.

تختلف شدة الطقطقة من خفيفة إلى شديدة، وتُصيب جانبا واحدا أو كلا جانبي الوجه، وبناء على الحالة، يوصي الطبيب بعلاجات منزلية، تغييرات في نمط الحياة، علاجات غير جراحية، أو حتى جراحة.

أنواع طقطقة الفك

الطقطقة الطبيعية: تحدث عند فتح الفم على اتساعه، كما عند التثاؤب، ولا تُعد خطيرة عادة.

طقطقة اضطرابية: تظهر عند فتح وإغلاق الفم أثناء المضغ أو الكلام، نتيجة انزلاق القرص المفصلي داخل مفصل الفك وخارجه.

أسباب طقطقة الفك

صرير الأسنان.

عادات مثل قضم الأظافر أو مضغ العلكة بشكل مفرط.

التهاب المفاصل.

عدم انتظام الأسنان بحيث لا تتطابق عند العض.

تشوهات هيكلية في مفصل الفك.

التوتر العضلي الناتج عن القلق والإجهاد.

إصابة أو حادث.

عوامل وراثية.

كيف يتم علاج طقطقة الفك؟

يعتمد العلاج على شدة الحالة، ويشمل:

- تغييرات في نمط الحياة، وتشمل تجنب قضم الأظافر أو مضغ العلكة بإفراط، والحد من الأطعمة الصلبة أو المطاطية.

- العلاجات المنزلية، مثل كمادات ثلج لتقليل التورم، ارتداء واقي الفم لحماية الأسنان، بالإضافة إلى تناول أطعمة لينة وأدوية مضادة للالتهاب.

- تناول بعض الأدوية، مثل مضادات الاكتئاب لتقليل التوتر.

- في الحالات الشديدة، يحتاج المريض لعلاجات غير جراحية أو جراحة تصحيحية.

مخاطر عدم علاج طقطقة الفك

تجاهل طقطقة الفك يؤدي إلى تلف دائم في المفصل، مثل فقدان الغضروف والعظم، وهو ما يؤثر على قدرة الفك على الحركة بشكل طبيعي.

متى يجب زيارة الطبيب؟

يجب عليك الذهاب للطبيب المختص فورا إذا:

إذا كنت تعاني من ألما أو حساسية مستمرة في الفك.

لا يمكنك إغلاق فكك تماما.

يسمع الفك صوت طقطقة عند المضغ.

