مجرم لم يتعظ.. حكاية "معلم كيف" واصل تجارته داخل الحجز

كتب- صابر المحلاوي:

رغم أنه حكم عليه بثلاث سنوات سجن وغرامة خمسين ألف جنيه في قضية سابقة تتعلق بالاتجار بالمخدرات، إلا أن أحمد.ع لم يتعظ من العقاب، وظن البعض أن العقوبة السابقة قد تدفعه لإصلاح مساره، لكن الواقع كشف عكس ذلك تمامًا.

أثناء قضاء المتهم فترة عقوبته في حجز قسم شرطة المرج، واصل نشاطه الإجرامي في تجارة المخدرات، حيث ضبط بحوزته 29 قطعة من جوهر الحشيش، أقر أمام رجال المباحث أنه كان ينوي الاتجار بها حتى داخل الحجز، "بقلب عيشي جوه الحجز".

وكشفت أوراق القضية أن المتهم أدخل الجوهر المخدر إلى حجز القسم مخالفةً للقوانين واللوائح المنظمة للسجون، وبالفحص تبين أن المخدر يندرج تحت الجدول الأول من قانون المخدرات، وبلغ وزنه 14 جرامًا و50 سنتيجرامًا.

وسبق أن حُكم على أحمد.ع في قضية أخرى بالسجن ثلاث سنوات وغرامة خمسين ألف جنيه عن التهمة الأولى، والحبس سنة وغرامة خمسة آلاف جنيه عن التهمة الثانية، إلا أن استئنافه السابق قوبل بالقبول وألغيت الأحكام، ليعود مرة أخرى أمام القضاء بتهمة حيازة المخدرات داخل الحجز.

وفي النهاية قضت الدائرة الرابعة بمحكمة جنايات شمال القاهرة بمعاقبة المتهم بالحبس سنتين وغرامة عشرة آلاف جنيه لاتهامه بحيازة جوهر مخدر "حشيش" بقصد الاتجار.