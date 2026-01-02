لوحة مميزة بسعر 425 ألف جنيه على بوابة مرور مصر.. ومزايد واحد حتى الآن

لوحة وصل سعرها إلى 425 ألف جنيه

أعلنت بوابة مرور مصر الإلكترونية فتح باب المزايدة على لوحة سيارة مميزة تحمل رقم "ب و د 8"، بعدما وصل سعرها إلى 425 ألف جنيه، وسط مشاركة مزايد واحد فقط حتى الآن.

وحددت بوابة المرور الإلكترونية يوم غدٍ السبت موعدًا نهائيًا لإغلاق باب المزايدة على اللوحة، ضمن اللوحات المعدنية المميزة التي تطرحها البوابة بشكل دوري.

وتحظى اللوحات المميزة باهتمام واسع من المواطنين، حيث تتيح وزارة الداخلية عبر بوابة مرور مصر إمكانية المشاركة في المزادات إلكترونيًا، والحصول على لوحات بأرقام وحروف مميزة وفقًا لقواعد محددة.

خطوات الحصول على لوحة معدنية مميزة:

1- الدخول على موقع بوابة مرور مصر الإلكترونية والضغط على خدمة "لوحتك".

2- تسجيل الدخول بإدخال البيانات المطلوبة بشكل صحيح.

3- اختيار "كون لوحتك الآن".

4- إدخال أرقام وحروف اللوحة المرغوب شراؤها، ثم الضغط على "بحث".

5- إرسال الطلب لإدارة الموقع لإدراجه ضمن اللوحات المتاحة للمزاد.

6- في حال الفوز بالمزاد، يتم سداد قيمة اللوحة إما عبر البطاقة الائتمانية أو نقدًا من خلال أحد فروع البنوك.