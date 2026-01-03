"لا أحد يريد مواجهة مصر".. تصريحات مفاجئة من مدرب بنين قبل مواجهة الفراعنة

وسط الاحتفالات الكبيرة، التي تشهدها ملاعب المغرب، التي تستضيف النسخة الـ35 لبطولة كأس أمم أفريقيا 2025، تلقى بعض اللاعبين المشاركين في البطولة مع منتخباتهم أخبار صادمة، قد لا تتعلق بكرة القدم بشكل كبير.

وشهدت الأيام الماضية، تلقي بعض اللاعبين المشاركين مع منتخباتهم في البطولة، أخبار صادمة في ظل فقدان بعض أقاربهم، مما تسبب في خلق حالة من الحزن لدى بعض اللاعبين، وهو ما طال ثنائي منتخب أيضًا.

وفاة عم محمود صابر لاعب منتخب مصر

أعلن محمود صابر لاعب وسط منتخب مصر ونادي زد، في 31 ديسمبر الماضي، خلال تواجده مع بعثة منتخب مصر في المغرب للمشاركة في كأس أمم أفريقيا 2025، وفاة عمه.

وكتب صابر عبر حسابه على "إنستجرام": "إنا لله وإنا إليه راجعون، عمي الغالي فيصل انتقل إلى رحمة الله، أسألكم الدعاء له أن يتغمده الله بواسع رحمته ويرفع درجته في عليين ويلحقه بالصالحين".

محمد شحاتة لاعب منتخب مصر

وبعد ساعات قليلة من إعلان محمود صابر لاعب وسط الفراعنة وفاة عمه، تلقى نجم آخر بالمنتخب خبرا صادما، هو محمد شحاتة، بعدما تلقى خبر وفاة جدته، خلال تواجده داخل معسكر المنتخب بالمغرب أيضًا.

وكشف شقيق محمد شحاتة عن وفاة جدته، عبر حسابه على "فيس بوك"، حيث كتب: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفيت إلى رحمة الله ستي أم جمال شحاتة، نسأل الله أن يرحمها ويغفر لها ويجعل مثواها الجنة".

حارس مرمى نيجيريا وتفكيره في الاعتزال

ومساء 31 ديسمبر الماضي، تلقى حارس مرمى منتخب نيجيريا ستانلي نوبالي، خبرا صادما خبرا صادما أثناء تواجده مع منتخب بلاده في المغرب، بعد إعلان خبر وفاة والدته، مما جعله يفكر اعتزال كرة القدم بشكل نهائي.

وقال نوبالي في فيديو عبر حسابه الرسمي، على "إنستجرام": "والدتي توفت الساعة الثانية من الليلة الماضية، أحول أن استمر كما كنت دائما قويا وأن أواصل الطريق، أحافظ على الكثير من الأمور لنفسي".

وأضاف: "أفكر في الاعتزال في الكثير من الأوقات، ففقدان الأم والأب أمر مؤلم بشكل كبير، هل تفمونني؟".

وفاة نجل عزيز كي لاعب بوركينا فاسو

ومع استعدادات منتخب بوركينا فاسو المستمرة لملاقاة نظيره كوت ديفوار، في دور ال 16 بكأس أمم أفريقيا، تلقى لاعب الفريق عزيز كي خبرا مفجعا بوفاة نجله صباح أمس الجمعة 2 يناير الجاري 2026.

وكان نادي الوداد أعلن في بيان رمسي أمس، وفاة نجل لاعب الفريق ولاعب بوركينا فاسو عزيزي كي، حيث جاء نص البيان كالتالي: "بكل حزن وأسى، يتقدم نادي الوداد الرياضي بأصدق عبارات التعازي والمواساة إلى لاعبنا عزيز كي في وفاة ابنه، سائلين الله العلي القدير أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان".

