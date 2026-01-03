فقدان الشهية مشكلة شائعة تنعكس سلبًا على الطاقة والصحة العامة، ويمكن التعامل معها عبر مجموعة من النصائح البسيطة والفعّالة لتحفيز الرغبة في الطعام بطرق طبيعية وآمنة.

نصائح فعالة للتغلب على ضعف الشهية وفق "Healthline".

تناول وجبات صغيرة ومتكررة

عندما تقل الرغبة في الأكل، يكون من الصعب تناول وجبات كبيرة لذا حاول تقسيم أطعمتك إلى وجبات صغيرة طوال اليوم بدلًا من ثلاث وجبات كبيرة.

هذا لا يرهق جهازك الهضمي ويزيد من فرص تناول مزيد من السعرات تدريجيًا.

جعل تناول الطعام ممتعًا واجتماعيًا

يساعد تناول الطعام في جو مريح أو مع العائلة والأصدقاء في زيادة رغبتك في الأكل، فالتجربة الممتعة تسهم في جذب الشهية بدلًا من تناول الطعام بمفردك دون متعة.

أضف نكهات قوية لوجباتك

الطعام ذو النكهات القوية أو المليء بالتوابل أو الأعشاب يثير شهيتك عن الطعام، والروائح الجذابة والطعم المميز يدفعانك لتناول كمية أكبر من الطعام مقارنة بالأطعمة المملة أو عديمة الطعم.

ممارسة نشاط بدني خفيف قبل الوجبات

التحرك قليلًا مثل المشي الخفيف أو تمارين بسيطة يمكّن الجسم من إفراز إشارات الجوع بشكل طبيعي، ما يحفز رغبتك في تناول الطعام عند الوقت المناسب.

زيادة السعرات تدريجيًا

أحيانًا لا تكمن المشكلة في عدم تناول الطعام، بل في عدم تناول كفاية السعرات، بإمكانك زيادة القيمة الحرارية لوجباتك عبر إضافة دهون صحية عالية مثل الزبدة، زيت الزيتون، أو المكسرات لوجباتك لتشجيع الجسم على الاستفادة من الطاقة بشكل أفضل.

اشرب بعض المشروبات المغذية

إذا لم تستطع تناول الكثير من الطعام الصلب، تساعدك المشروبات المغذية مثل العصائر الطبيعية أو السموثي المحضر من الفواكه والحليب في زيادة السعرات دون الشعور بالامتلاء السريع.