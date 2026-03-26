إيساف يروي موقفًا لشاب أعاد له مبلغًا ماليًا حوله بالخطأ

كتب : نوران أسامة

11:08 ص 26/03/2026

الفنان إيساف

أشاد الفنان إيساف بموقف شاب من مدينة الأقصر، أعاد له مبلغًا ماليًا قام بتحويله إليه بالخطأ.

وكتب إيساف عبر حسابه الرسمي على موقع "فيسبوك": "حولت مبلغ كبير بالغلط، واتصلت بيه ورد عليا، قلتله حولتلك فلوس بالغلط، قالي فعلاً حصل وهرجعهملك حالًا، وفعلاً رجعهم في دقيقة".

وأضاف: "كلمته حبيت أعرف هو مين ومنين وعنده كام سنة، لقيته من الأقصر بلد الأصل والأصول والكرم، وطلع شاب عنده 22 سنة بس راجل عارف الصح من الغلط".

وتابع: "عرفته بنفسي وقلتله ده رقم تليفوني ويشرفني أسأل عليك دايمًا، وتحية للأب والأم اللي ربّوه، لأن النموذج ده بقى قليل جدًا اليومين دول".

آخر أعمال إيساف الغنائية
يذكر أن آخر أعمال الفنان إيساف، أغنية "مش جدع" وهي من كلمات أحمد شكري وألحان وليد سامي وتوزيع أحمد أمين.

كما طرح إيساف كليب بعنوان "ضيف شرف" عبر موقع يوتيوب، والأغنية من كلمات وألحان محمد مجدي، وتوزيع أحمد أمين، والكليب من إخراج نبيل مكاوي وهو أول تعاون يجمعهما.

إيساف

إيساف أغنية مش جدع

لماذا عارضت أمريكا وإسرائيل قرارًا يصف تجارة الرقيق بـ"أبشع جرائم الإنسانية"؟
الصحة: حالتا وفاة ومصابان جراء موجة الطقس السيئ
داخل الجيم.. مي سليم تتألق بإطلالة رياضية أنيقة (صورة)
هل يجوز التبرك بماء المطر؟.. أستاذ بالأزهر يجيب
كاليس.. لغز "أرض النعيم" التي أطعمت روما وحرسها "أبو الهول الثعباني" في

الصحة: حالتا وفاة ومصابان جراء موجة الطقس السيئ