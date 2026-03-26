إصابة شقيقين في حادث تصادم على طريق منفلوط الصحراوي

كتب : محمود عجمي

11:55 ص 26/03/2026

جانب من الحادث (4)

أُصيب شقيقان، اليوم الخميس، في حادث تصادم بين سيارة نقل ومركبة موتوسيكل كانا يستقلانها على الطريق الصحراوي الغربي بمركز منفلوط بمحافظة أسيوط.

وتلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث ووجود مصابين في موقع التصادم.

انتقلت قوات الأمن وضباط المباحث وسيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ على الفور، وبالمعاينة تبين وقوع تصادم بين سيارة نقل تحمل رقم 1753 ي د ج وموتوسيكل بدون لوحات معدنية، ما أسفر عن إصابة كل من أحمد ص. ك وشقيقه رمضان.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى منفلوط المركزي لتلقي الرعاية الطبية اللازمة. حرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض على النيابة.

أسيوط حادث أسيوط منفلوط الطريق الصحراوي الغربي سيارة نقل موتوسيكل أمن أسيوط

