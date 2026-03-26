تلقى الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، تقريرًا مفصلًا من هيئة الإسعاف المصرية – إدارة الأزمات والطوارئ – بشأن متابعة سوء الأحوال الجوية في أول أيام الطقس غير المستقر.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن التقرير أكد استقرار الأوضاع الصحية في جميع محافظات الجمهورية، حيث سُجلت حالات محدودة بلغ إجماليها (2 وفاة و2 مصابين) على مستوى الجمهورية.

وأرجع المتحدث الرسمي هذا الاستقرار إلى استجابة المواطنين الواعية والمسؤولة للتحذيرات والإرشادات التي أطلقتها الوزارة مسبقًا، والتي ساهمت بشكل كبير في عدم حدوث أي زيادة في معدلات الإصابات أو الحوادث المرتبطة بالطقس.

وأشاد عبدالغفار، في بيان، بالدور الفعال والاستباقي الذي تقوم به هيئة الإسعاف المصرية وفرق الطوارئ بالوزارة، والتي ظلت في حالة تأهب كامل على مدار الساعة، واستجابت فورًا لكل البلاغات الواردة، مؤكدًا مواصلة المتابعة الدقيقة والمستمرة لحالة الطقس، بالتعاون مع جميع الجهات المعنية، واستمرار حالة الاستعداد والجاهزية في أعلى درجاتها لكافة الفرق الطبية والإسعافية للتعامل مع أي طارئ.



واختتم المتحدث الرسمي بتوجيه عدد من الإرشادات الوقائية المهمة لمواجهة تقلبات الطقس، وذلك على النحو التالي:

ارتداء ملابس ثقيلة متعددة الطبقات، وملابس خارجية مقاومة للماء، مع استخدام غطاء رأس وأذنين صوفي، وقفازات، وأحذية مانعة لتسرب المياه.

تغيير الملابس المبللة فورًا، وتقليل الخروج من المنزل قدر الإمكان، خاصة في أوقات الرياح الشديدة والأمطار.

إغلاق النوافذ والأبواب جيدًا، وارتداء كمامة عند الخروج، وغسل الوجه والعينين والأنف جيدًا بعد العودة إلى المنزل.

التزام الأطفال وكبار السن ومرضى الربو والحساسية والقلب بالأدوية الموصوفة لهم، وتجنب المجهود البدني الشاق، مع شرب السوائل الدافئة بكثرة.

عدم التواجد في مناطق تجمع المياه أو مجاري الأمطار، والابتعاد عن أعمدة الإنارة والأشجار واللافتات المعدنية أثناء الرياح الشديدة.

جدير بالذكر أنه يمكن التواصل مع الخط الساخن لوزارة الصحة والسكان (غرفة الأزمات والطوارئ) على الرقم 137، والتواصل مع الإسعاف على الرقم 123.