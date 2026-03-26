في أعقاب شكاوى المواطنين وما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن قيام أحد الأشخاص بإدارة عربة طعام والتعدي على حرم الطريق، كثفت الأجهزة الأمنية بالإسكندرية جهودها لمواجهة المخالفات وإعادة الانضباط للمنطقة.

تنسيق مع الجهات المعنية لضمان الفاعلية

على الفور، تم التنسيق مع الجهات المعنية لتنظيم حملة موسعة استهدفت المنطقة محل الشكوى، في إطار جهود المحافظة على انسيابية حركة المرور ومساعدة المواطنين على التنقل بسهولة وأمان.

رفع الإشغالات والحواجز الحديدية

أسفرت الحملة عن رفع 238 حالة إشغال طريق، وإزالة 67 حاجزًا حديديًا تعيق حركة السيارات والمارة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين لضمان تنفيذ القانون.

استمرار الحملات لمتابعة الشوارع

أكدت الجهات الأمنية استمرار الحملات الميدانية بالمنطقة، لضمان الحفاظ على السيولة المرورية، وتيسير حركة المواطنين، وتعزيز شعورهم بالأمان أثناء التنقل.