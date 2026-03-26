إعلان

حملة لنزح مياه الأمطار من مساجد جنوب سيناء -صور

كتب : رضا السيد

11:49 ص 26/03/2026
  • عرض 7 صورة
  • عرض 7 صورة
    ازالة تراكمات المياه
  • عرض 7 صورة
    أعمال التنظيف
  • عرض 7 صورة
    ازالة مياه الأمطار من محيط المساجد
  • عرض 7 صورة
    ازالة مياه الأمطار
  • عرض 7 صورة
    الحملات
  • عرض 7 صورة
    حملات لازالة مياه الامطار من اسطح المساجد

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أطلقت مديرية الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، حملات لنزح مياه الأمطار من أسطح المساجد، وذلك في إطار الحرص على صيانة بيوت الله والحفاظ على جاهزيتها لاستقبال المصلين، خاصة في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة.

قال الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف، إنه جرى تكثيف أعمال متابعة وصيانة مصارف المياه أعلى أسطح المساجد بكافة مدن المحافظة، والتأكد من كفاءتها في تصريف مياه الأمطار، إلى جانب إزالة التراكمات وتنظيف المزاريب، لمنع تسرب المياه، والحفاظ على سلامة المنشآت، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والمعايير الفنية اللازمة داخل المساجد.

خطة لتعزيز كفاءة المساجد

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف في تصريح اليوم، أنه جرى وضع خطة متكاملة تستهدف تعزيز كفاءة المساجد وتهيئتها على الوجه الأمثل، بما يحقق رسالة وزارة الأوقاف في عمارة بيوت الله ماديًا ومعنويًا، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وذلك تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، واللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

جنوب سيناء مديرية الأوقاف اسطح المساجد مياه الأمطار حملات بيوت الله

أحدث الموضوعات

شوبير يكشف شرطا لعودة محمد عبد المنعم إلى الأهلي
رياضة محلية

شوبير يكشف شرطا لعودة محمد عبد المنعم إلى الأهلي
أسطورة "الجيش الأمريكي لا يقهر".. كيف خدعت نتنياهو وجرته لـ حرب إيران؟
شئون عربية و دولية

أسطورة "الجيش الأمريكي لا يقهر".. كيف خدعت نتنياهو وجرته لـ حرب إيران؟
دليلك لمشاهدة مباراة مصر والسعودية مجانا
رياضة عربية وعالمية

دليلك لمشاهدة مباراة مصر والسعودية مجانا
مدبولي: كل وزارة مسؤولة عن تطبيق إجراءات ترشيد الكهرباء في منشآتها الحكومية
أخبار مصر

مدبولي: كل وزارة مسؤولة عن تطبيق إجراءات ترشيد الكهرباء في منشآتها الحكومية
قبل ما تخرج.. 8 احتياطات ضرورية لمرضى الحساسية في الجو المتقلب
نصائح طبية

قبل ما تخرج.. 8 احتياطات ضرورية لمرضى الحساسية في الجو المتقلب

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

