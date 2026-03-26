أطلقت مديرية الأوقاف بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، حملات لنزح مياه الأمطار من أسطح المساجد، وذلك في إطار الحرص على صيانة بيوت الله والحفاظ على جاهزيتها لاستقبال المصلين، خاصة في ظل التقلبات الجوية التي تشهدها المحافظة.

قال الشيخ السيد يوسف غيط، وكيل وزارة الأوقاف، إنه جرى تكثيف أعمال متابعة وصيانة مصارف المياه أعلى أسطح المساجد بكافة مدن المحافظة، والتأكد من كفاءتها في تصريف مياه الأمطار، إلى جانب إزالة التراكمات وتنظيف المزاريب، لمنع تسرب المياه، والحفاظ على سلامة المنشآت، مع الالتزام بكافة الإجراءات الوقائية والمعايير الفنية اللازمة داخل المساجد.

خطة لتعزيز كفاءة المساجد

وأوضح وكيل وزارة الأوقاف في تصريح اليوم، أنه جرى وضع خطة متكاملة تستهدف تعزيز كفاءة المساجد وتهيئتها على الوجه الأمثل، بما يحقق رسالة وزارة الأوقاف في عمارة بيوت الله ماديًا ومعنويًا، ونشر الفكر الوسطي المستنير، وذلك تحت رعاية الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، واللواء إسماعيل كمال، محافظ جنوب سيناء.