بينها "ضربة الحسم".. أكسيوس: البنتاجون يعد سيناريوهات للتعامل مع إيران

كتب : وكالات

12:06 م 26/03/2026 تعديل في 12:21 م

مبنى وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون

كشف موقع أكسيوس، نقلا عن مصادر مطلعة، أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تعمل على إعداد مجموعة من السيناريوهات العسكرية للتعامل مع إيران، في ظل تصاعد التوترات بين الجانبين.

وبحسب الموقع، تتضمن الخيارات قيد الدراسة تنفيذ حملة قصف واسعة داخل الأراضي الإيرانية، إلى جانب احتمال اللجوء إلى عمليات برية، في إطار ما وصفته المصادر بالاستعداد لتوجيه ضربة حاسمة.

وأشار التقرير إلى أن مستوى التصعيد المحتمل يرتبط بمآلات المسار الدبلوماسي، حيث قد تتجه واشنطن إلى خطوات عسكرية أوسع في حال تعثر المفاوضات واستمرار إغلاق مضيق هرمز.

كما أوضح أن الخطط العسكرية تشمل تحركات داخل العمق الإيراني بهدف تأمين مواقع مرتبطة باليورانيوم عالي التخصيب، في حال تطورت المواجهة.

فيديو قد يعجبك



قرار جديد بشأن الحجر على أموال نوال الدجوي
حوادث وقضايا

قرار جديد بشأن الحجر على أموال نوال الدجوي
قرار قضائي بشأن محاكمة جيهان الشماشرجي و4 آخرين في اتهامهم بالسرقة
حوادث وقضايا

قرار قضائي بشأن محاكمة جيهان الشماشرجي و4 آخرين في اتهامهم بالسرقة
لم يتحمل قلبها فراقه.. وفاة معلم في القليوبية وشقيقته تلحق به بعد ساعتين
أخبار المحافظات

لم يتحمل قلبها فراقه.. وفاة معلم في القليوبية وشقيقته تلحق به بعد ساعتين
هل الطين ينجّس الملابس ويجب غسلها قبل الصلاة؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب
عبادات

هل الطين ينجّس الملابس ويجب غسلها قبل الصلاة؟.. الشيخ أحمد خليل يجيب
لم يتحمل قلبها فراقه.. وفاة معلم في القليوبية وشقيقته تلحق به بعد ساعتين
أخبار المحافظات

لم يتحمل قلبها فراقه.. وفاة معلم في القليوبية وشقيقته تلحق به بعد ساعتين

أمريكا تدرس توجيه "ضربة قاضية" لإيران.. أكسيوس تكشف التفاصيل
المُسيّرات الإيرانية.. كيف غيرت "شاهد" موازين القوة في الحرب؟
الصحة: حالتا وفاة ومصابان جراء موجة الطقس السيئ