كشف موقع أكسيوس، نقلا عن مصادر مطلعة، أن وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" تعمل على إعداد مجموعة من السيناريوهات العسكرية للتعامل مع إيران، في ظل تصاعد التوترات بين الجانبين.

وبحسب الموقع، تتضمن الخيارات قيد الدراسة تنفيذ حملة قصف واسعة داخل الأراضي الإيرانية، إلى جانب احتمال اللجوء إلى عمليات برية، في إطار ما وصفته المصادر بالاستعداد لتوجيه ضربة حاسمة.

وأشار التقرير إلى أن مستوى التصعيد المحتمل يرتبط بمآلات المسار الدبلوماسي، حيث قد تتجه واشنطن إلى خطوات عسكرية أوسع في حال تعثر المفاوضات واستمرار إغلاق مضيق هرمز.

كما أوضح أن الخطط العسكرية تشمل تحركات داخل العمق الإيراني بهدف تأمين مواقع مرتبطة باليورانيوم عالي التخصيب، في حال تطورت المواجهة.