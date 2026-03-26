إعلان

رفع آثار الأمطار بالقليوبية.. جهود مكثفة لضمان السيولة المرورية -صور

كتب : أسامة علاء الدين

11:58 ص 26/03/2026
  • عرض 3 صورة
  • عرض 3 صورة
    رفع آثار الأمطار بالقليوبية
  • عرض 3 صورة
    رفع آثار الأمطار بالقليوبية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

تواصل الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية جهودها المكثفة لرفع آثار الأمطار من الطريق الزراعي بنطاق مركز ومدينة طوخ، وذلك تحت إشراف المهندس وائل جمعة، رئيس المدينة، عقب موجة الطقس السيئ التي شهدتها المحافظة أمس الأربعاء وصباح اليوم.

المحافظ يتابع من مركز السيطرة

وفي السياق ذاته، تابع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية، من داخل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للسلامة والطوارئ، في الفترة المسائية، أعمال رفع تجمعات المياه بمختلف الشوارع والميادين الرئيسية، مؤكدًا استمرار العمل بكامل الطاقة لضمان السيولة المرورية وعدم تعطيل الحركة على الطرق.

توجيهات مشددة لتأمين المواطنين

وشدد المحافظ على ضرورة المتابعة المستمرة لأعمال تطهير شبكات الصرف، خاصة في المناطق الحيوية مثل الأنفاق ومحيط الكباري، مع مراجعة الحالة الفنية لأعمدة الإنارة والتأكد من تأمين الأسلاك والمحولات الكهربائية، فضلًا عن إحكام غلق بالوعات الصرف، حفاظًا على سلامة المواطنين.

غرفة عمليات تعمل على مدار الساعة

كما أشار إلى أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة تعمل على مدار 24 ساعة بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية، لتلقي البلاغات والتعامل الفوري مع أي طوارئ ناتجة عن التقلبات الجوية.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

رفع آثار الأمطار بالقليوبية القليوبية الأمطار طوخ رفع المياه الطريق الزراعي حسام عبد الفتاح الطقس السيئ شفط المياه

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

