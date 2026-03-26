هجوم بطائرة مسيرة يستهدف ناقلة نفط تركية قرب مضيق البوسفور

كتب : وكالات

12:00 م 26/03/2026

طائرة مسيرة - ارشيفية

تعرضت ناقلة نفط تركية لهجوم بطائرة مسيرة أثناء إبحارها في البحر الأسود على مسافة تقدر بنحو 28 كيلومترا من مضيق البوسفور قرب إسطنبول، بحسب ما أفادت به وسائل إعلام تركية اليوم الخميس.

وأشارت التقارير إلى أن جميع أفراد طاقم الناقلة، وعددهم 27 شخصا، لم يتعرضوا لأي إصابات جراء الهجوم.

ووفقا لبيانات تتبع حركة السفن، كانت الناقلة التي تحمل علم سيراليون قد غادرت ميناء نوفوروسيسك الروسي وهي محملة بنحو مليون برميل من النفط الخام، كما أنها مدرجة ضمن العقوبات المفروضة من الاتحاد الأوروبي وبريطانيا.

وأضافت المصادر أن الهجوم أدى إلى وقوع انفجار في برج القيادة الخاص بالناقلة المملوكة لشركة تركية، فيما تسربت المياه إلى غرفة المحركات نتيجة الأضرار التي لحقت بها.

