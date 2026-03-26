كأس رابطة الأندية

الجونة

- -
17:00

المصري

كأس رابطة الأندية

زد

- -
20:00

المقاولون العرب

تصفيات كأس العالم-أوروبا

تركيا

- -
19:00

رومانيا

تصفيات كأس العالم-أوروبا

إيطاليا

- -
21:45

إيرلندا الشمالية

دوري القسم الثاني-أ

لافيينا أف سي

- -
15:30

الترسانة

دوري القسم الثاني-أ

مسار

- -
15:30

بلدية المحلة

مقابل 100 مليون يورو.. هل يطيح محمد صلاح بنجم الاتحاد السعودي؟

كتب : هند عواد

11:35 ص 26/03/2026
  • عرض 6 صورة
يمكن أن يطيح الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول الإنجليزي، بالنجم الفرنسي موسى ديابي، لاعب اتحاد جدة السعودية.

محمد صلاح يرحل عن ليفربول

أعلن محمد صلاح، رحيله عن ليفربول الإنجليزي، بنهاية الموسم الحالي، رغم وجود موسم آخر في عقده مع الريدز.

وقال محمد صلاح في مقطع فيديو عبر حساباته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي: "مرحبًا بالجميع. للأسف، لقد حان هذا اليوم، هذه هي أصعب لحظة في وداعي، سأغادر ليفربول في نهاية هذا الموسم".

وبات مستقبل لاعب منتخب مصر غامضا، مع اهتمام عدة أندية به، أبرزها إنتر ميامي الأمريكي والاتحاد السعودي.

الاتحاد السعودي يجهز عرضا لمحمد صلاح

وفقا لصحيفة "كورييري ديلو سبورت"، أعد الاتحاد السعودي عرضا لمحمد صلاح لمدة عامين مقابل 100 مليون يورو.

وأشارت الصحيفة إلى أن انضمام محمد صلاح إلى الاتحاد السعودي سيتطلب رحيل أحد اللاعبين الأجانب، والأبرز حاليا موسى ديابي، الذي دخل دائرة اهتمام إنتر ميلان الإيطالي في الانتقالات الشتوية الماضية.

ورفض الاتحاد رحيل ديابي في الانتقالات الماضية، وذلك بسبب بند أحقية الشراء في عقد الإعارة، إذ انضم الاعب للنمور عام 2024 من أستون فيلا، مقابل ما يصل إلى 60 مليون يورو.

