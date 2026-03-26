مع تقلبات الطقس.. 5 نصائح طبية لحماية طفالك من العدوى الموسمية

كتب - محمود عبده:

10:00 ص 26/03/2026

تزامنا مع التحذيرات الجوية من العواصف وسقوط الأمطار الغزيرة، تتزايد مخاطر إصابة الأطفال بنزلات البرد والإنفلونزا، في ظل ضعف المناعة وسرعة انتشار الفيروسات خلال هذه الفترات، ما يدفع الأطباء للتشديد على اتباع إجراءات وقائية لحماية صحة الصغار.

وبحسب تقرير نشره مركز Old Fourth Ward Pediatrics، فإن الالتزام بعادات يومية بسيطة يمكن أن يقلل بشكل كبير من فرص الإصابة بالأمراض الموسمية، خاصة مع تغير درجات الحرارة وزيادة نشاط الفيروسات.

ما هو سبب إصابة الأطفال بنزلات البرد مع التقلبات الجوية؟

يوضح الأطباء أن الطقس البارد والأمطار يخلقان بيئة مثالية لانتشار العدوى، وذلك بسبب:

- ضعف المناعة بشكل مؤقت

- زيادة نشاط الفيروسات

- البقاء لفترات طويلة في أماكن مغلقة

- سهولة انتقال العدوى بين الأطفال

كيف تحمي طفلك من نزلات البرد والإنفلونزا؟

1- غسل اليدين يقلل العدوى
غسل اليدين بانتظام من أهم وسائل الوقاية، خاصة:

-قبل تناول الطعام

-بعد استخدام الحمام

-بعد العودة من الخارج

2- تجنب لمس الوجه

لمس العين أو الأنف أو الفم بأيدٍ غير نظيفة يسهل دخول الفيروسات إلى الجسم، لذلك يُنصح باستخدام المطهرات باستمرار.

3- لقاح الإنفلونزا ضروري للأطفال

يؤكد الأطباء أن التطعيم الموسمي يعد من أهم وسائل الحماية، خاصة للأطفال فوق 6 أشهر.

هل تعقيم المنزل يقلل خطر الإصابة؟

ينصح الخبراء بتنظيف وتعقيم الأسطح الأكثر استخدامًا مثل:

-مقابض الأبواب

-الطاولات

-صنابير المياه

-المناشف المشتركة

ما الاحتياطات الإضافية مع العواصف والأمطار؟

مع سوء الأحوال الجوية، ينصح الأطباء بـ:

ـارتداء ملابس ثقيلة مناسبة

ـتجنب تعرض الأطفال للبرد بعد التعرق

ـتناول مشروبات دافئة

ـتهوية المنزل جيدًا

ـ تجنب الخروج أثناء العواصف إلا للضرورة

فيديو قد يعجبك



