تغيبت الفنانة جيهان الشماشرجي و4 متهمين آخرين، عن حضور أولى جلسات محاكمتهم أمام محكمة جنايات القاهرة، في اتهامهم بسرقة منقولات سيدة بالإكراه.

تحقيقات النيابة مع الفنانة جيهان الشماشرجي

ووجهت النيابة العامة إلى المتهمين: جيهان الشماشرجي، ومي محمود، ومحروس حمادة، ومصطفى ممدوح، ومحمود أشرف، تهمة سرقة منقولات المجني عليها أميمة محمد بطريق الإكراه.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة في القضية رقم 6553 لسنة 2025 كلي وسط القاهرة، أن المتهمين توجهوا إلى مكان الواقعة مستقلين سيارة، حيث استولوا على منقولات مملوكة للمجني عليها، وحال مقاومتها لهم ومحاولتها منعهم من الاستيلاء عليها، قام قائد السيارة بصدمها، ما أسفر عن إصابتها وفقًا لما ورد بالتقرير الطبي.

وأضافت التحقيقات أن المتهمين تمكنوا بتلك الوسيلة من الفرار من مكان الواقعة والاستيلاء على المنقولات.

كما أسندت النيابة إلى المتهمين حيازة أداة "شاكوش" دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية، وذلك على النحو المبين في التحقيقات.

